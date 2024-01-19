Падчерица Урганта дебютировала в кино Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сыграла роль в фильме Tendaberry

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Американская падчерица телеведущего Ивана Урганта, 23-летняя Эрика Кикнадзе сыграла свою первую роль в кино, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». Там отметили, что дебютом стал малобюджетный фестивальный фильм Tendaberry.

По сюжету, отметили авторы материала, 23-летняя Дакота переживает разлуку с возлюбленным, который уехал на Украину, чтобы помочь больному отцу. После этого, согласно анонсу, одинокая девушка, которую сыграла Кикнадзе, попадает в тревожную реальность современного Нью-Йорка.

Ранее Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала — артист признался, что сейчас берется практически за любые предложения. Прямых заявлений об СВО телеведущий не делал, но опубликовал в социальных сетях черный квадрат без подписи. Известно, что Ургант проводит частные мероприятия за границей, а в конце ноября он выступил в Дубае, причем во время концерта признался в любви к России.

Телекритик Александр Горбунов рассказывал NEWS.ru, что выход новогоднего выпуска шоу «Большая разница» может означать подготовку Первым каналом почвы для возвращения телеведущего в эфир. По его мнению, шоу «Вечерний Ургант» не вернется в ежедневном формате, но, возможно, в еженедельном.