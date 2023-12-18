Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала Ургант заявил, что берется за любую работу после ухода с Первого канала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Российский актер и телеведущий Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала, сообщает Telegram-канал «Антиглянец». По его данным, во время благотворительного приема фонда «Друзья» в Москве артист признался, что сейчас берется практически за любые предложения.

Я сейчас за любую работу прибегу, сделаю, — заявил Ургант, когда один из гостей предложил ему провести праздник для дочери.

В последнее время ведущий увеличил число проводимых корпоративов и других частных выступлений. В том числе, по данным Telegram-канала Mash, Ургант повысил минимальный гонорар до 7 млн рублей. По сравнению с январем 2022 года ценник ведущего увеличился в два раза. При этом бывший соведущий артиста по шоу «Вечерний Ургант» актер Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за 1,62 млн рублей.

Ургант остался без работы на телевидении после начала специальной военной операции на Украине, когда его передачу закрыли вместе с другими развлекательными программами. Прямых заявлений об СВО артист не делал, только опубликовал в социальных сетях черный квадрат без подписи. Ургант проводит частные мероприятия за границей. Так, в конце ноября он выступил на концерте в Дубае, во время которого признался в любви к России.