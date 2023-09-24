Сердце, отъезд из Москвы: куда пропали Никита Михалков и передача «Бесогон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

В начале июня народный артист РСФСР Никита Михалков попал в больницу. Позже появлялась информация о том, что режиссер уехал из Москвы. Где находится деятель искусства и чем он сейчас занимается?

Что известно о состоянии здоровья Михалкова

В июне появилась информация, что Никита Михалков был госпитализирован в одну из столичных больниц. Он находился в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Артист поступил в медучреждение с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Позже его пресс-секретарь Ирина Мячина опровергла эту информацию.

«Данная информация не соответствует действительности», — сказала она «Газете.Ru».

Супруга режиссера Татьяна сообщила Telegram-каналу SHOT, что Михалков «жив, здоров» и проходил плановую проверку состояния здоровья.

Также ситуацию прокомментировал режиссер Александр Адабашьян. Он рассказал, что «ничего катастрофического» в госпитализации Михалкова не было.

При этом в разговоре с NEWS.ru Адабашьян подтвердил, что у деятеля искусства имеются проблемы с сердцем.

«Знаю, что у Михалкова проблемы со здоровьем есть, ничего такого катастрофического и трагического нет. Но возрастные изменения, я сам через это прошел совсем недавно — три месяца по больницам. Знаю, что он собирался этим заниматься, какими-то проблемами с сердцем, мы с ним даже на эту тему побеседовали, так как у меня то же самое происходило. Не то же самое, а тоже с сердцем были проблемы, что в нашем возрасте чем-то сверхъестественным не является», — подчеркнул он.

До этого Михалкова госпитализировали 5 января 2023 года — у режиссера выявили двустороннюю пневмонию и подозревали COVID-19, но позже тесты показали отрицательный результат. 9 января его перевели в реанимацию. Тогда Михалков прокомментировал многочисленные слухи о своем здоровье и заявил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о его здоровье.

24 января артиста выписали. Михалков поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что подготовка к съемкам нового «Бесогона» уже началась.

«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви», — сказал режиссер.

Где сейчас находится Никита Михалков

В июне появилась информация о том, что Никита Михалков покинул Москву. Выяснилось, что он ездил в Нижний Новгород, где представил спектакль «112». Местные жители в Сети рассказывали, что режиссер был без трости. С 2019 года он использовал трость при ходьбе, поскольку прихрамывал после хирургического лечения на ногах, которое проводилось дважды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Михалков

Какие санкции введены против Михалкова

В январе 2023 года Михалков подпал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Помимо этого, он был включен в санкционный список Евросоюза из-за поддержки спецоперации.

«Я, Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель „Оскара“, двух „Золотых львов“ Венецианского кинофестиваля, Гран-при фестиваля в Каннах и многих других наград, пишу об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что я не политик, не чиновник и не государственный служащий. Я — русский художник, представитель древнего русского рода», — ответил Михалков.

Он подверг критике власти ЕС за то, что они, «считающие себя цивилизованным демократическим обществом», объявили санкции человеку, который выражает личное мнение «в своей стране, у себя на родине».

Выходит ли авторская программа Михалкова «Бесогон ТВ»

Авторская программа Михалкова «Бесогон ТВ» в последний раз вышла на телеканале «Россия 24» в мае 2020 года. Тогда режиссер рассказал, что Билл Гейтс под видом прививок хочет чипировать человечество и сократить его популяцию. Повтор выпуска сняли с эфира.

Его продолжение «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» с реакциями на предыдущий выпуск не стали ставить совсем. Снятие программ с эфира Михалков назвал цензурой.

В марте 2021 года появилась информация о возобновлении показа передачи.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш „Бесогон ТВ“ возвращается на „Россию 24“», — сообщала пресс-служба Михалкова.

Помимо этого, выпуски «Бесогона» выходят на видеохостинге YouTube.

Что Михалков говорил об уехавших артистах

Никита Михалков не единожды высказывался об уехавших знаменитостях. Еще до начала спецоперации, в 2021 году, деятель искусства в своей авторской передаче «Бесогон» отмечал, что положение уехавших из РФ артистов трагично.

«Им только кажется, что их все ждут, это жертвы иллюзии — очаровательных фарфоровых улыбок. Совершенно очевидно, что у них не получится составить конкуренцию западным коллегам. Просто соедините это с существующим образом русского в голливудских фильмах», — заявлял он.

В 2023 году, говоря о звездах, уехавших после начала спецоперации, Михалков отметил, что страна теперь не нуждается в них. По его мнению, места покинувших родину знаменитостей заняли другие деятели культуры.

«В России они не нужны, их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты. Они замечательно там устроились. Дают концерты, записывают ролики с просьбой прийти их послушать, потратить деньги на билеты», — комментировал режиссер aif.ru.

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