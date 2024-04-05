Испания, отъезд из РФ, тяжелый развод: где сейчас актриса Марина Шиманская

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Марина Шиманская

Актриса Марина Шиманская много лет назад уехала в Испанию вслед за супругом. Как и где она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Шиманская

Марина Шиманская родилась 27 октября 1955 года в Саратове. Сначала училась в Саратовском театральном училище, затем перевелась в ГИТИС.

После окончания ГИТИСа в 1984–1991 годах служила в Московском театре «Эрмитаж». В 1991–1992 годах выступала в театре-студии под руководством Олега Табакова.

«Не считаю Табакова ни мастером, ни учителем. Думаю, Олег Павлович — замечательный администратор. Но в человеческом плане он для меня не существует. Стараюсь не поступать со своими учениками так, как он поступал с нами. Не приемлю его манеры изворачиваться, юлить. Несмотря на то, что наши отношения с Табаковым были весьма напряженными, из всего курса в свой театр Олег Павлович позвал только меня, и я снова пошла, хотя не надо было», — вспоминала Шиманская.

В кино артистка дебютировала в 1979 году в картине «Когда я стану великаном». Также она снималась в проектах «Эскадрон гусар летучих», «34-й скорый», «Берегите женщин», «Этот негодяй Сидоров», «Предел возможного», «Счастливая, Женька!», «Рядом с вами», «Победитель», «В ауте» и других.

Всего в фильмографии Шиманской на данный момент 23 работы.

Фото: РИА Новости Марина Шиманская (слева) в фильме «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»

Что известно о личной жизни Шиманской

В 1981 году Марина Шиманская вышла замуж за актера из Испании Альгиса Арлауксаса. В браке родились дочь двое детей — дочь Ольга и сын Александр.

Наследница Шиманской стала режиссером и вместе с мужем Никитой Тихоновым-Pay основала свою киностудию. Сын живет в Испании.

В 2016 году Шиманская и Арлауксас развелись. Арлауксас ушел к подруге Шиманской. Об этом сама актриса рассказывала в шоу «Пусть говорят».

«Видимо, он ушел к той женщине, которую любил. Может, он любил ее давно. Ну что ж...» — комментировала она.

Шиманская признавалась, что старалась спасти брак и даже обращалась к психологу. Она болезненно восприняла уход возлюбленного к другой женщине.

«Исчезло все. И ни одной другой мысли, кроме той, что он ушел. Это закончилось тем, что я вообще перестала выходить из дома. И это такой ужасный момент, когда ты живешь свою жизнь и понимаешь, что она мертвая», — делилась артистка.

Чем сейчас занимается Шиманская

Последние 30 лет назад Марина Шиманская жила в Испании, куда ехала вслед за мужем. После развода она стала приезжать в Россию, сниматься и принимать участие в телешоу.

Также артистка продолжает работать за границей — в 2022 году она сыграла бывшую первую леди России Наину Ельцину в сериале Netflix «Корона».

«Если бы я осталась в России, наверное, сделала бы еще что-то в театре и кино», — говорила Шиманская.

Кроме съемок, она преподает актерское мастерство и рисует. Это увлечение Шиманская унаследовала от отца.

«Занимаюсь тем, что люблю», — рассказывала артистка.

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