Последние новости по делу Бишимбаева, который мог жестоко убить свою жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Астане продолжается процесс по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Какие известны подробности, почему из зала суда вывели журналистов?

Что известно о деле Бишимбаева

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

Бишимбаев обвиняется по статьям «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По делу также проходит его родственник — Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого умерла Салтанат Нукенова. Мужчина обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении.

В ходе предварительных слушаний Бишимбаев вину не признал и попросил о суде присяжных. Разбирательство началось 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Трансляция заседаний в режиме реального времени транслируется в социальных сетях.

Куандыку Бишимбаеву 43 года. Женат, воспитывает трех сыновей и дочь. С 6 мая по 28 декабря 2016 года занимал пост министра Нацэкономики Казахстана. В январе 2017 года был задержан сотрудниками Антикора за неоднократное получение крупных взяток. В 2018 был приговорен к 10 годам заключения. 25 сентября 2019 года вышел по УДО.

Что произошло между супругами

Вечером 8 ноября 2023 года пара отправились на концерт певца Димы Билана, откуда приехали в ресторан, которым владеет двоюродный брат экс-министра. Как сообщил Бишимбаев в зале суда, в заведении между ними произошла ссора.

«Подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильных. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Я был в непонимании, в каком состоянии находится. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. <...> Там туалет был, я ее туда затащил, чтобы она умылась, и я умылся. Чтобы остановиться. И оттуда я ее, уже за волосы держа, повел в VIP-номер», — отметил он.

Фото: Социальные сети Салтанат Нукенова

После этого супруга Бишимбаева сняла с себя одежду, купленную им. Затем, по информации некоторых источников, фигурант нанес удар тупым предметом по голове жены, от чего та скончалась.

«Она стала срывать с себя рубашку, бросила в меня ее. Я, честно, не сдержался и дал ей пару пощечин. И она отступила», — объяснял свои действия Бишимбаев.

Сторона обвинения считает, что экс-министр оскорблял жену и попрекал приобретенными вещами, поэтому она сняла с себя все, оставшись в одном белье. До всего этого Нукенова писала брату, что будет ночевать у него и даже собралась уехать и вышла из ресторана, но Бишимбаев не дал ей покинуть роковое место.

По словам экс-министра, серьезные травмы Салтанат Нукенова получила при неудачном стечении обстоятельств, а не по его вине. Однако судмедэксперты установили, что причина смерти Салтанат — закрытая черепно-мозговая травма, которая возникла от ударов, а не от столкновения с чем-то другим, пишет Sputnik.kz.

При этом мать погибшей рассказала суду, что он убивал Салтанат в течение восьми часов. В результате потерпевшая скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Родственники Нукеновой считают, что дело пытаются замять.

«В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой имеются ее фотографии с избитым лицом. Предполагая, что, в случае развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнаженной, и пояснил, что это будет его гарантией. Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном страхе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволил последнему снять ее на видео без одежды», — заявила прокурор.

Пара устроила свадьбу 16 декабря 2022 года, но официально расписана не была. Бишимбаев, по версии обвинения, запрещал Нукеновой встречаться с подругами, работать, ревновал к ее прошлому и избивал.

Новые подробности в деле Бишимбаева

Всех журналистов, освещавших процесс в отношении Куандыка Бишимбаева, вывели из зала суда на заседании 10 апреля. По словам судьи Айжан Кульбаевой, накануне в Сети появились фото и видео присяжных.

Судья пояснила, что фотографирование, фото-видеозапись, киносъемки в зале суда разрешались, за исключением присяжных заседателей. Айжан Кульбаева отметила, что запрет был установлен для «исключения непроцессуального контакта с присяжными заседателями», а также из-за большого общественного резонанса по делу.

Суд счел необходимым провести проверку и привлечь к ответственности тех, кто распространял фото и видео присяжных заседателей.

На заседании 10 апреля также в суде зачитали переписку погибшей с подругой, в которой она сообщила, что нуждается в адвокате. Нукенова написала знакомой, что муж ее избил, а фото с побоями она отправила брату.

«Он не отдаст мои вещи. Мне надо с кем-то приехать. Либо с папой, дядями. Мне надо быть готовой ко всему. Я просто хочу забрать свои вещи. <...> Он сказал, не отпустит, типа у моей семьи есть фото с побоями, и типа, мы его будем шантажировать, что опубликуем и деньги будем с него тянуть», — зачитала прокурор сообщение Нукеновой к подруге.

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