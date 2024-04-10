Алла Пугачева: последние новости 10 апреля, приезд в Россию, тур по Европе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева запросила €50 тысяч за концерт в Германии, а знакомые Примадонны сообщили о ее планах приехать в Россию летом. Какие известны последние новости об артистке на сегодня?

Что известно о приезде Пугачевой в Россию

Знакомый Аллы Пугачевой сообщил, что Примадонна хочет приехать в Москву одним днем, чтобы «проведать свое хозяйство», пишет KP.RU.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок», — уточнил источник.

Собеседник издания также опроверг информацию о том, что в подмосковном особняке Пугачевой кто-то живет. Он пояснил, что за замком следят двое охранников, недалеко проживает водитель артистки.

В каких городах может выступить Пугачева

Гастрольный тур Аллы Пугачевой по Европе в честь 75-летия, вероятнее всего, ограничится Прибалтикой, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Так он прокомментировал слухи о том, что после юбилея артистка отправится с концертами по европейским странам.

По мнению Рудченко, на выступление Примадонны может прийти только советская эмиграция, поэтому тур по всей Европе певице проводить невыгодно.

«Я думаю, ее гастрольный тур по Европе ограничится Прибалтикой. Страны, которые могут действительно собрать хороший большой концертный зал, например Италия, здесь она вряд ли соберет такое количество слушателей, зал не набьется. Придет советская эмиграция, и все. Это небольшое количество», — отметил продюсер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Какой гонорар требует Пугачева за концерты в Европе

Концертный директор Сергей Лавров сообщил NEWS.ru, что за один концерт в Германии Алла Пугачева запросила €50 тысяч. По его мнению, если исполнительница действительно отправится на гастроли по Европе, то ее заработок будет скромен относительно гонораров, которые она имела в России.

«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее. Насколько я знаю, Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) получила за концерт на Пхукете $100 тыс. То есть если гастроли по Европе состоятся, то цифры заработков будут совсем не пугачевские», — заявил Лавров.

По мнению продюсера, в тур по Европе Пугачева может поехать не ради заработка, а чтобы доказать россиянам, что она еще может петь и гастролировать. При этом Лавров сомневается в том, что исполнительница решится на гастроли.

«Чтобы поехать на гастроли, нужно здоровье, а у нее с ним не очень, она еле ходит. Ей необходимы музыканты, но многие от нее разбежались, со многими она вообще поссорилась из-за того, что они давали о ней интервью», — добавил он.

Что известно о судьбе замка Пугачевой в Грязи

Пугачева может лишиться замка из-за своей политической позиции, считает маркетолог Александр Губаев. По его словам, «дорога обратно» для артистки закрыта.

«Поддержка ВСУ Аллой — это последняя капля. Дорога обратно Пугачевой закрыта окончательно. Продать дом в деревне Грязь по полной цене у звезды не выйдет из-за ее отношения к россиянам», — уточнил маркетолог.

Губаев отметил, что из-за публикаций Пугачевой в социальных сетях стоимость ее дома на рынке недвижимости рухнула. Эксперт считает, что из-за этого у исполнительницы могут возникнуть проблемы даже с тем, чтобы сдать замок в аренду.

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