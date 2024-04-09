«Ограничится Прибалтикой»: продюсер оценил шансы Пугачевой покорить Европу Продюсер Рудченко: европейское турне Пугачевой ограничится только Прибалтикой

Гастрольный тур певицы Аллы Пугачевой по Европе в честь 75-летия, скорее всего, ограничится Прибалтикой, где на ее концертах соберется много зрителей, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, в других европейских странах, в частности в Италии, Примадонна не сможет собрать большой зал, так как на концерт придет только советская эмиграция.

Я думаю, ее гастрольный тур по Европе ограничится Прибалтикой. Страны, которые могут действительно собрать хороший большой концертный зал, например, Италия, здесь она вряд ли соберет такое количество слушателей, зал не набьется. Придет советская эмигация и все. Это небольшое количество, — сказал Рудченко.

Ранее издание «Абзац» сообщило, что после празднования 75-летнего юбилея артистка отправится с гастрольным туром по всей Европе. Как рассказал «Абзацу» музыкальный продюсер Сергей Дворцов, Примадонна решила пышно отметить день рождения.

По словам концертного директора Сергея Лаврова, Пугачева запросила за один концерт в Германии €50 тысяч. Он отметил, что если певица действительно отправится на гастроли по Европе, то ее заработок будет относительно скромен — в России она зарабатывала на концертный деятельности намного больше.