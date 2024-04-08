Тур по Европе или концерт в Израиле? Как Пугачева отметит юбилей

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Алла Пугачева

15 апреля народной артистке СССР Алле Пугачевой должно исполниться 75 лет. Как певица отметит юбилей, будет ли устраивать тур по Европе или ограничится концертом в Израиле?

Будет ли у Пугачевой концерт в Израиле

В конце марта певец и композитор Андрей Мисин в беседе с «Экспресс Газетой» заявил, что Пугачева готовит большой концерт к своему 75-летию. По его словам, вероятнее всего, выступление состоится в Израиле. Решение провести концерт обусловлено желанием Пугачевой хотя бы ненадолго вернуться к зрителю, считает музыкант.

«Она готовится к 75-летию (15 апреля. — NEWS.ru), очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю. Только что выпустила альбом из 15 песен — там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих те, кто уехал, больше не существуют», — рассказал Мисин.

В начале марта ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Пугачева планирует хорошо заработать на своем предстоящем юбилее. О ее планах вернуться на сцену в музыкальных кругах говорят уже несколько месяцев.

Что известно о туре Пугачевой по Европе

Издание «Абзац» сообщает, что после юбилея артистка отправится с гастрольным туром по всей Европе. Как рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов, Примадонна решила пышно отметить день рождения.

«Алла Борисовна много лет любила роскошь, богатство, окружать себя разными людьми. Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш. Алла Борисовна даст первый сольный концерт непосредственно в Израиле, а потом проедет с гастрольным туром по всей Европе. Второй сольный концерт она собирается давать на Кипре, как мне известно», — поделился продюсер.

Он добавил, что с презентацией нового альбома исполнительнице хита «Миллион алых роз» будет помогать экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Алла Пугачева

Вернется ли Пугачева на свой юбилей в Россию

Telegram-канал SHOT писал, что Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия. По некоторым данным, Минюст начал проверять источники финансирования артистки после получения соответствующего запроса из Генпрокуратуры. В поле зрения правоохранительных органов попадут и последние высказывания Примадонны.

Журналистка Ксения Собчак заявила, что признание народной артистки СССР иностранным агентом было бы большой ошибкой. По ее словам, певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях. Собчак назвала Пугачеву масштабной фигурой.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что Собчак приступила к съемкам фильма о Пугачевой. По его словам, лента журналистки призвана обелить репутацию Примадонны, называвшей россиян «рабами и холопами». Ранее Бородин просил признать Пугачеву лицом, аффилированным с иноагентом.

В своем последнем видеообращении Примадонна прокомментировала тему возвращения. Артистка заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России.

Поведение Пугачевой осудили многие ее бывшие коллеги по шоу-бизнесу. Например, продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что женщина такого уровня, как Пугачева, не должна делать подобные заявления.

Саму же артистку статус иноагента не волнует, считает продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнительница избавилась практически от всего бизнеса в РФ и не планирует возвращаться в страну на постоянное место жительства.

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