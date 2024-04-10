Королевская семья Британии: последние новости 10 апреля, Миддлтон, Маркл

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл отказывается мириться с Кейт Миддлтон, а король Великобритании Карл III планирует ряд публичных мероприятий. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии после обнаружения у нее онкологического заболевания. Несмотря на процесс лечения, принцесса Уэльская намерена пересмотреть свой график и присутствовать на определенных мероприятиях, заявил королевский биограф Кэмерон Уокер в эфире программы GB News.

«Кейт может посещать определенные мероприятия, если она почувствует себя в состоянии. Из-за диагноза рак в данный момент она проходит профилактическую химиотерапию. Я слышу от близких принцессы Уэльской, что она вполне может присутствовать на важных и крупных событиях, если почувствует к этому желание», — отметил Кэмерон.

При этом, по словам королевского биографа, Кейт Миддлтон на настоящий момент не готова вернуться в полном объеме к своим обязанностям в королевской семье.

«Что касается возвращения к полномасштабным общественным обязанностям в качестве члена королевской семьи, работающего полный рабочий день, это откладывается еще на какое-то время. Но, возможно, мы увидим принцессу в какой-то момент этим летом. Но, честно говоря, это зависит от того, как пройдет ее лечение», — отметил он.

Почему Меган Маркл не хочет мириться с Миддлтон

Писатель Том Куинн уверяет, что принц Гарри пересмотрел свое отношение к Кейт Миддлтон, которую упрекал в своих мемуарах в том, что она заставляла Меган Маркл плакать, пишет The Mirror. По словам эксперта, до женитьбы герцог Сассекский был в близких отношениях с принцессой Уэльской.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Меган Маркл

«Гарри очень скучает по этим теплым, простым отношениям. Он разрывается между верностью жене и сожалением о потере женщины, которая была ему так близка. Потеря Кейт была второй большой потерей Гарри после потери матери», — отметил писатель.

При этом Меган Маркл не готова разделить позицию супруга и продолжает жить своими обидами, считает Том Куинн.

«Меган не чувствует себя виноватой перед Кейт, поскольку она полагает, что Кейт должна была быть единственным человеком в королевской семье, который бы поддерживал ее в любых трудностях. Маркл также не хочет, чтобы люди говорили, что она пытается помириться с Кейт только потому, что та больна. Меган все еще считает, что Кейт была неправа и должна извиниться, прежде чем они попытаются навести мосты», — добавил королевский эксперт.

Какие известны последние новости о Карле III

Больной раком британский король Карл III после лечения надумал совершить визит в Австралию. Он заявил, что уже в октябре вместе со своей женой Камиллой посетит это государство, сообщает People. При этом официально Букингемский дворец эту поездку не подтвердил, опасаясь, что за это время в здоровье монарха могут произойти серьезные изменения.

По данным источника, знакомые с ситуацией подтверждают, что лечение Карла III проходит успешно, а сам монарх делает все возможное для скорейшего выздоровления. Недавно он присутствовал на пасхальной службе в Виндзоре. С учетом этого близкие к королю начали планировать его двухнедельную поездку в Австралию.

Также не исключено, что монарх проведет ряд публичных мероприятий грядущим летом, включая официальное празднование своего дня рождения.

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