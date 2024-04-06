Перемены в правительстве РФ. Набиуллина может уйти в отставку: кто еще

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина может уйти в отставку, а в правительстве страны неизбежны перемены, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Какие известны прогнозы и предположения о возможных кадровых изменениях во власти?

Что известно о возможной отставке Набиуллиной

В близких к руководству ЦБ кругах обсуждается информация о том, что Эльвира Набиуллина ведет переговоры об уходе в отставку, однако никакой договоренности о ее сроках пока нет, сообщил Telegram-канал Brief. По данным источника, слухи о том, что Набиуллина сможет продолжить карьеру в международных структурах вроде МВФ после увольнения со своего нынешнего поста, не соответствуют действительности.

«А вот различные варианты работы в России Набиуллина действительно рассматривает. В частности, звучал вариант с ее переходом на пост ректора МГУ. Но это лишь одна из возможностей. Пока высшее руководство страны не дало положительного ответа на просьбу Набиуллиной об уходе с должности главы ЦБ, так что все разговоры, ведущиеся как в публичном пространстве, так и среди элит, преждевременны», — говорится в сообщении канала.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью ведущему RuTube-канала Павлу Иванову также не исключил уход Набиуллиной с должности. Отвечая на вопрос о том, кто может занять место главы Центробанка РФ после вероятного ухода Эльвиры Набиуллиной, Михаил Делягин заявил, что это неважно, и предположил, что с приходом нового человека мало что изменится.

«Какая разница. Понимаете, это же вопрос не смены личности, а вопрос смены политики. Если вопрос в смене политике, поверьте, одного звоночка хватило бы, чтобы она снизила ставку до двух процентов, ввела ограничение финансовых спекуляций», — сказал парламентарий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Что известно о возможных переменах в правительстве

После выборов президента должен быть соблюден ряд стандартных процедур. Одна из них касается судьбы кабмина. Согласно Конституции, «перед вновь избранным президентом России правительство слагает свои полномочия».

Список тех, кто может окончательно покинуть свои посты, опубликовал «Царьград». По данным издания, уйти в отставку могут министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также некоторые вице-премьеры, среди которых Татьяна Голикова.

Михаил Делягин считает, что перемены в правительстве неизбежны. При этом он отметил, что точной информации о предстоящей смене руководителей ведомств нет.

«Руководства ведомств начинают ломать систему, которая там сформировалась. <...> Перемены неизбежны, эта система рухнет или заменится по-хорошему. Вот рухнет она по-плохому или заменится по-хорошему, изменения будут все равно. Естественно, мы сейчас приближаемся к очередной точке бифуркации», — отметил он.

Парламентарий предложил россиянам не вникать слишком глубоко в сообщения в Сети о планах кадровых изменений в правительстве, потому что «уровень неопределенности сейчас запредельно высок».

«Изменения действительно могут быть грандиозные, а могут быть никакие. Нужно это понимать, что у нас не будет новой пенсионной реформы, двукратного повышения ЖКХ. Эти желания в этом году не реализуются. Что у нас будет в следующем — вопрос открытый. В этом году баланс сил этого не позволяет, но этот баланс сил будет ломаться в этом году», — заявил Михаил Делягин.

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