Откуда слухи об отставке Набиуллиной: начнется ли реформа в Центробанке?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

В последнее время много говорят о карьерных перспективах главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. То ее сватали руководить Счетной палатой РФ. То появилась странная информация о возможности перехода Эльвиры Набиуллиной на должность директора-распорядителя МВФ (что мало вяжется с уровнем наших нынешних отношений с финансовыми системами Запада). Наконец, инсайдеры присмотрели для Набиуллиной место главы ВЭБа, крупнейшего государственного инвестиционного банка. Так откуда такой ажиотаж вокруг нашей главной банкирши?

Огонь по остаткам либералов

Эльвира Набиуллина однозначно относится к либерально-экономическому блоку, который в последнее время серьезно и качественно поредел. А вот сама фигура главы Центробанка, предпочитающей управлять нашим финансами с позиции классического монетаризма, многим представляется неоднозначной. Несмотря на то, что именно Набиуллиной удавалось в критических ситуациях стабилизировать нашу финансовую систему. И после начала СВО все прогнозы о «долларе за двести» разбились, прежде всего, о ее решительность и готовность вызывать огонь критики на себя.

Тем не менее в упрек ей постоянно ставят, что ключевая ставка сильно тормозит наш экономический рост. Притом что прорывные сферы нашей экономики давно уже пользуются льготными кредитами, ничего общего не имеющими с официальной ставкой. Тем более что 16% ставки ЦБ не выглядят критическими на фоне, скажем, 50% в Турции.

И тем не менее вместе с министром финансов Антоном Силуановым глава Центробанка Эльвира Набиуллина для определенной части нашего общества ассоциируется именно с политикой, навязанной МВФ и Всемирным банком. А потому разрыв с Западом должен-де окончательно оформиться с отставкой с ключевых постов этих двух деятелей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Силуанов

Слабое кадровое звено

Есть еще одно возможное объяснение постоянных кадровых пересудов за спиной у Эльвиры Набиуллиной. Целая армия политологов, стремясь быть в тренде, горячо обсуждает возможные изменения в верхах после прошедших президентских выборов. А поскольку часть экспертов считает Набиуллину «слабым звеном», отставка которой скорее будет встречена обществом позитивно, то и педалируются в основном ее карьерные перспективы.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2024 года. И пророки решили, что именно к этой дате президентом будут согласованы все перемещения в верхах. А потому для самой Эльвиры Набиуллиной то заседание может свестись к торжественному прощанию с ближним кругом. Заодно она в последний раз возьмет на себе весь негатив, если ставка останется прежней.

Каким быть Центробанку

Между тем обсуждается и вариант серьезной реформы Центробанка, который остается независимым в своих решениях. Независимость ЦБ, как и начавшаяся дискуссия о возвращении смертной казни, вызывает раздражение части общества уже тем, что это было как бы навязано нам Западом в девяностых. И теперь этот прах надо отряхнуть с наших ног.

И все сводится к гипотезе, что правительство борется за рост ВВП и развитие передовых отраслей, а усилия ЦБ с ним никак не синхронизируются. И делает вывод, что нужна реформа Центробанка и его подчинение единой правительственной стратегии.

Считается, что при Набиуллиной такая кардинальная перестройка невозможна. А потому перевод Набиуллиной на какую-то другую ответственную должность, где ее опыт и знания будут крайне полезны, может стать сигналом к началу такой реформы.

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