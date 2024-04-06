Что за дамба в Орске, которую прорвало: когда построили, стоимость проекта

Фото: Николая Кузнецова /Фотохроника ТАСС

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Прорыв дамбы в городе Орске Оренбургской области привел к затоплению сотен домов. Кто занимался строительством сооружения, какие проблемы возникали после его введения в эксплуатацию?

Кто и когда построил дамбу в Орске

Дамба в Орске была введена в эксплуатацию в 2010 году, сообщили в СК РФ. Ее насыпали для защиты всей территории Старого города от затоплений в период весенних паводков. Сооружение расположено вдоль рек Урал, Орь и в районе озера Коровье. Решение о его строительстве было принято после нескольких техногенных аварий и наводнений, в том числе в районе поселка Елшанка.

Строительство дамбы обошлось в 870 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Заказчиком выступало ГУП «Облжилкомхоз», подрядчиком — ООО «Спецстрой-3».

После того как дамба была насыпана, Федеральная служба финансового надзора выявила факт нарушения порядка расходования бюджетных средств при исполнении контракта, из-за чего не были достигнуты показатели результативности по строительству объекта, пишет портал «Урал56.Ру».

Фото: Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС

Как сообщает источник, в 2014 году служба финансового надзора выдала предписание «Облжилкомхозу», чтобы компания приняла меры по возврату с подрядчика «Спецстрой-3» необоснованно израсходованных денежных средств. Распоряжение было составлено после проведенной в ходе проверки экспертизы, которая установила обстоятельства необоснованного расходования денежных средств в размере 51,2 млн рублей, пишут журналисты.

ГУП «Облжилкомхоз» оспорило предписание службы, по итогам суда распоряжение службы финнадзора признали незаконным, передают СМИ.

Что известно о нарушениях при содержании дамбы

Органы Гостехнадзора до прорыва дамбы в Орске выявляли нарушения при содержании сооружения и направляли предписания в уполномоченный орган, сообщили в областном управлении СК России.

По данным областной прокуратуры, в марте 2024 года прокуратура направляла в адрес первого заместителя главы Орска предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — говорится в релизе областной прокуратуры.

Следователи на настоящий момент устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Была ли застрахована дамба

Дамба в Орске была внесена спасателями в список зон, наиболее подверженных ЧС. По данным KP.RU, в августе 2023 года на сайте госзакупок области разместили контракт на «страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объектах ГТС», в том числе на второй очереди дамбы для защиты Оренбургской области.

По информации источника, начальная цена контракта составляла 352 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, дамба разрушена только в том месте, на которое приходится наибольшая нагрузка от потока воды. Разрушения составляют не более 10 метров.

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