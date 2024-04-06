Что известно о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в спецназ «Ахмат»

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с командиром с позывным Ратибор вступят в ряды спецназа «Ахмат». Какие последние новости об этом известны сегодня?

Что рассказал Кадыров о переходе бойцов ЧВК «Вагнер»

По словам Кадырова, он поручил командиру спецназа «Ахмат», заместителю командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинову провести переговоры с руководящим составом ЧВК «Вагнер».

«Принято решение, что один из командиров „Вагнера“ с позывным Ратибор вступит в легендарный спецназ „Ахмат“. Вместе с ним в спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК „Вагнер“», — написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров отметил, что Минобороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий, чтобы бойцы могли вступить в подразделение.

«В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач. Сам же Ратибор долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе „Ахмата“. Это заслуживает уважения. Ни для кого не секрет, что бойцы ЧВК „Вагнер“ известны своей высокой эффективностью. В ходе специальной военной операции они проявили себя как очень боеспособные воины, способные успешно выполнять сложнейшие задачи в условиях повышенной опасности. Их доблесть и отвага не подвергаются сомнению», — подчеркнул он.

Также Кадыров назвал «стратегически важным шагом» решение экс-бойцов ЧВК «Вагнер» присоединиться к спецназу «Ахмат».

«Я выражаю благодарность всем, кто принял это благородное решение. Все же нас объединяет одна цель — защита Родины и ее интересов. Уверен, это решение уже совсем скоро окажет существенное влияние на ход СВО», — резюмировал глава Чечни.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Что еще известно о переходе экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в феврале заявлял, что внутри подразделения были сформированы еще два отряда из бывших бойцов ЧВК «Вагнер».

«Именно из бывших бойцов „Вагнера“, кроме „Камертона“, в самом „Ахмате“ достаточно большое количество, хочу отметить, что отдельно еще два отряда у меня зашли в „Ахмат“, подписали контракт с Министерством обороны», — рассказал он.

По его словам, в «Ахмате» сейчас работают три полноценных отряда, которые состоят из бывших бойцов ЧВК.

Что Путин последний раз говорил о ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин в начале марта объяснил, что Минобороны РФ оказывало поддержку ЧВК «Вагнер».

«Эта небезызвестная группа „Вагнер“. Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Москва «не лезла» в Африку и не пыталась выдавить оттуда Францию. Более того, африканские лидеры сами хотели работать с Москвой, пояснил он.

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