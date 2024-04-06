Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 6 апреля, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Большая панда Диндин отказалась играть со своей дочкой Катюшей в большом вольере, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша хотела поиграть с Диндин в большом вольере

Акулова продемонстрировала 40-секундный видеоролик, где запечатлено, как Катюша пытается позвать свою маму Диндин поиграться с ней, но большая панда никак не реагирует на это. После этого Катюша побежала к лестнице и хотела привлечь внимание своей мамы, но у нее ничего не получилось. Тогда маленькая панда решила поиграть сама с собой.

«Катюша зовет маму играть, но у Диндин другие планы», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой оставили более 500 комментариев под видео в Telegram-канале и отметили, что Катюша очень заводной ребенок, который никогда не успокаивается и не сидит на месте.

«Ну до чего ж забавный маленький ребенок. И не скажешь, что панды ленивые и неповоротливые, как принято считать. Смотришь на Катюшу и просто удивляешься, какая она умная, красивая и очень активная!»;

«Катюше нужен детский сад, где резвятся такие же малыши, как она сама, потому что мама Диндин уже не справляется с таким шустрым ребенком. Катюша вечно где-то носится, ползает, играет, а ее маме иногда просто покоя хочется, как на вот этом видео»;

«Видела вчера кадры, как провожали четырехлетнюю пандочку, родившуюся в зоопарке в Южной Корее. Как и наши Диндин и Жуи, ее родители переданы по договору дружбы, но малышка все, едет в Китай. Там улицы были перекрыты и неподдельное людское горе. Как же мы будем с нашей Катюшей расставаться?» — писали подписчики Акуловой в комментариях.

Почему панду назвали Катюшей

Мэр российской столицы Сергей Собянин 2 декабря 2023 года предложил москвичам выбрать имя для новорожденной панды и проголосовать в приложении «Активный гражданин» за один из предложенных вариантов: Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.

«В Московском зоопарке ровно 100 дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на „Активном гражданине“», — писал градоначальник.

Светлана Акулова также пояснила, что все вышеперечисленные варианты выбирались вместе с коллегами из Китая.

«Вместе с коллегами из Китая мы подобрали несколько вариантов. На портале „Активный гражданин“ уже запущено голосование. Присоединяйтесь», — объясняла она.

3 января 2024 года Собянин сообщил, что москвичи выбрали имя Катюша для панды из Московского зоопарка, а в голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие порядка 380 тысяч человек.

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