Что известно о сожжении в Москве мемориала, посвященного жертвам «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселении Десеновское Новой Москвы неизвестные вандалы минувшей ночью сожгли стихийный мемориал, посвященный теракту в «Крокус Сити Холле». Какие последние новости об этом известны?

Что произошло с мемориалом

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что жители Десеновского сегодня утром обнаружили, что мемориал, который был установлен на улице 4-я Ватутинская, подожгли неизвестные вандалы.

«В Новой Москве жители заявили в полицию из-за сгоревшего мемориала, куда жители несли цветы после теракта в „Крокусе“. Жители обнаружили обгоревший мемориал в поселении Десеновское. После теракта в „Крокусе“ на улицу 4-ю Ватутинскую в память о жертвах люди несли цветы. Жители предположили, что ночью вандалы подожгли стихийный мемориал», — говорится в публикации.

Также, по информации канала Readovka, сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемых преступников, которые осквернили мемориал.

«Чьи скверные руки способны на такое — уже разбирается полиция. Неравнодушные жители отмыли памятник, как смогли: для них, как и для большинства русских, теракт в „Крокусе“ стал национальной трагедией, воспоминания о которой раздирают сердце. Но ничего, даже всеобщее горе, не застраховано от бесчеловечных издевательств дикарей и вандалов», — рассказали авторы канала.

По предварительным данным, мемориал могли облить горючей жидкостью и поджечь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где еще оскверняли мемориалы, посвященные погибшим в «Крокусе»

Журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале 3 апреля сообщил, что жители Риги ночью уничтожили мемориал, посвященный жертвам теракта в подмосковном «Крокусе».

«Сегодня, как всегда, под покровом ночи в Риге был уничтожен мемориал в память о жертвах „Крокуса“ в Москве», — написал он.

По его словам, все цветы, игрушки и лампадки, которые приносили неравнодушные жители латвийской столице, просто зачищали. При этом он отметил, что мемориал возрождается вновь, люди продолжают нести свежие цветы.

«Мемориал возрождается. А виновные в уничтожении прежнего ещё получат по заслугам», — подчеркнул Стефанов.

24 марта в Вильнюсе местный активист Валдас Барткевичус принес ведро с фекалиями на стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», который был организован у посольства РФ в Латвии, сообщал MK.RU.

«Соратники Барткевичуса сняли перформанс на видео. В ролике запечатлено, как активист в перчатках вытаскивает из пакета ведро из-под строительной смеси и несет его к мемориалу. Далее он ставит ведро на землю и втыкает в его содержимое несколько искусственных цветков», — отмечается издание.

В своих социальных сетях мужчина написал, что таким образом он хотел показать, что Россия якобы должна нести «коллективную ответственность» за все свои действия.

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