Покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса: последние новости

Фото: t.me/andrey_chibis

Андрей Чибис

Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых показан нож злоумышленника, атаковавшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Какие последние новости об этом известны сегодня, 5 апреля?

Что рассказали в СК о нападении на Чибиса

На опубликованном СК видео показан нож, которым злоумышленник ранил Чибиса. Также на видеозаписи запечатлен черный автомобиль Toyota Corolla с затемненными задними стеклами, который исследуют сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, данное транспортное средство могло принадлежать нападавшему.

Также известно, что прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, атаковавшего губернатора региона Андрея Чибиса, сообщала пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „б“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорилось в публикации.

В СК РФ пояснили, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Покушение на губернатора Чибиса было совершено вечером 4 апреля. В Следственном комитете раскрыли, что напавшего с ножом мужчину ранили при задержании сотрудники Росгвардии. Подозреваемый объяснил свои действия «голосами в голове», однако затем некоторые СМИ заявили, что у него была личная неприязнь к главе региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о здоровье Чибиса

Источник «Известий» сегодня утром, 5 апреля, сообщил, что пострадавшего при нападении Андрея Чибиса перевезут в Москву в ближайшее время.

Однако пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина в беседе с ТАСС заявила, что он будет проходить лечение в своем регионе.

«Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе», — сказала она.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в комментарии NEWS.ru предположил, что восстановление Чибиса после ножевого ранения займет примерно два месяца.

«Ранение в живот непредсказуемое. Тяжесть состояния зависит от того, какой орган был задет в момент травмы, и последующих действий врачей. Ранение может быть поверхностным (непроникающим) и глубоким (проникающим в брюшную полость). Ранение печени, селезенки, почек, аорты, брыжейки кишечника ведет к кровотечениям. Думаю, что выздоровление займет минимум два месяца», — сказал он.

Хирург подчеркнул, что в подобных случаях проводится операция с ушиванием места повреждения.

«Могут быть повреждены полые органы (желудок, тонкая и толстая кишка, мочевой пузырь), что ведет к перитониту. Ликвидация зависит опять же от размера травмы. От вшивания дефекта до резекции размозженной части органа и последующих возможных реконструктивных операций. Сколько займет реабилитация, зависит от полученной травмы», — резюмировал Умнов.

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