Бердычи, Работино, Часов Яр: хорошие, плохие новости с фронтов СВО 5 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на различных участках СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Донецка, Клещеевки, Луганска, Работино, Семеновки, Херсона, Часова Яра, Харькова, какие новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 5 апреля 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте ЛБС существенных изменений не претерпела. В Работино и северо-западнее Верхового продолжаются встречные бои с использованием средств дальнего поражения. На Донецком фронте ВС РФ теснят ВСУ в Новомихайловке, стремясь полностью выбить украинские войска из н. п. В районе Водяного, где после полного освобождения н. п. ВС РФ стремятся развить дальнейшее наступление, ВСУ контратаковали. Без успеха. В Георгиевке и Первомайском — встречные бои. В районе Уманского ВС РФ также стремятся развить наступление и готовятся к штурму н. п. В Семеновке и Бердычах есть продвижения в результате штурмовых действий российских войск, но ВСУ в этом районе все еще оказывают ожесточенное сопротивление», — говорится в сообщении WarGonzo.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы РФ уже плотно подошли к Часову Яру, пишет источник.

«На Бахмутском направлении ВС РФ вплотную подошли к окраинам Часова Яра. Наступление ВС РФ продолжает развиваться. Активно работают средства дальнего поражения. Луганский фронт снова начал проявлять активность. Здесь ВС РФ возобновили штурмовые действия и смогли пробиться на окраины н. п. Терны», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ продолжают пытаться атаковать позиции ВС РФ, используя высадки малых групп пехоты.

«Херсонское направление характеризуется стабильностью ЛБС, несмотря на постоянные попытки противника создать новые точки напряженности на нашем берегу путем высадки малых групп пехоты. Идет постоянная охота и уничтожение лодок противника. Враг ведет обстрелы, в том числе мирных населенных пунктов: за сутки сообщали об ударах по н. п. Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка, Алешки. В Новой Каховке ВСУ сбросили бомбу с дрона на бригаду рабочих, которые восстанавливали мобильную связь в городе. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии находится в больнице. Губернатор сообщает, что один из погибших мог выжить, но нацисты стали бить БПЛА по бригаде скорой помощи, приехавшей на место, из-за этого медпомощь раненому вовремя оказать не удалось. В Каховке ВСУ сбросили мины с дронов рядом со зданием почты и на Дом культуры», — говорится в публикации.

«Два майора» отмечают, что на Запорожском фронте идут встречные бои, а также ВС РФ вышли к пригородам Часова Яра.

«На Запорожском фронте идут встречные бои. ВСУ у Вербового применяют танки для обстрела наших позиций, ВС России отвечают ФАБ, дерзкими атаками десанта на БМД-4 и работой кочующих самоходных минометов 2С41 „Дрок“. Наши воины с мест передают, что, несмотря на заверения Киева о заканчивающихся боеприпасах, противник не умолкая бьет кассетными снарядами. Вчера ВСУ обстреляли ЗАЭС в Энергодаре, атомный объект перешел на обеспечение энергией с дизель-генераторов: отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная-1“. Энергоблоки ранее были отключены. Радиационный фон в норме. Передовые подразделения армии России с тяжелейшими боями вышли к пригородам Часова Яра с востока. Закрепляются на окраинах. Противник сообщает, что одновременно работает не менее четырех наших СУ-25, на земле в атаках ВС России применяют бронетехнику, которую враг старается уничтожать на подходах. Вражеские каналы сокрушаются по поводу длительной, но бесполезной подготовки ВСУ оборонительных рубежей на подступах к городу с востока, которые наши части уже преодолели», — заявляют авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По данным канала «Рыбарь», ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, в частности, повреждены объекты ВСУ в Харькове.

«На Северском направлении подразделения ВС РФ продвигаются к северу от Веселого, закрепляясь на позициях, занятых в результате штурма неделю назад. Одновременно российские военнослужащие продвигаются около железной дороги. Еще больший успех фиксируется на Бахмутском направлении. К западу от Ивановского российские войска вышли через лес к каналу Северский Донец — Донбасс. А к западу от Богдановки, по некоторым данным, удалось зацепиться за восточные окраины Часова Яра в микрорайоне Канал. Тяжелые бои идут и под Авдеевкой, где ВС РФ наступают к западу от Тоненького и штурмуют оборону ВСУ в Семеновке. В свою очередь противник пытается нанести фланговый удар к юго-западу от Тоненького и контратакует в районе Первомайского в направлении Водяного. Не обошлось и без резонансных ударов. Украинские формирования обстреляли территорию ЗАЭС в Энергодаре, выведя из строя подстанцию, однако катастрофы и утечки радиоактивных веществ удалось избежать», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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