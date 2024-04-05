Магнитные бури сегодня, 5 апреля: что завтра, плохое настроение, боли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 5 апреля, вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле оценивается в 20%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра?

Что известно о магнитных бурях 5 и 6 апреля

По информации ученых, сегодня уровень геоударов достигнет показателя Kp 4, что говорит о слабой магнитной буре на Земле.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится в прогнозе специалистов ИКИ РАН.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что 5 апреля магнитное поле Земли может находиться в неустойчивом состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 5 апреля будет низкой, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле 5 апреля — возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — сообщают эксперты ФГБУ «ИПГ».

Завтра, 6 апреля, сильных геомагнитных колебаний не прогнозируется.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кто тяжелее всего переносит период магнитных бурь

Врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru объяснил, что геомагнитные колебания часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание из-за этого могут почувствовать даже дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время магнитных бурь необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал специалист.

По его мнению, полностью нивелировать негативное влияние от магнитных бурь невозможно.

«Спастись нельзя никак, как вы от солнечных лучей спасетесь? Это досадные банальности, но куда от них денешься», — резюмировал он.

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