5 апреля: день супа, бубенцов на кошачьих ошейниках и Ледового побоища

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4 апреля 2024 года

5 апреля — уже 96-й день 2024 года для тех, кто живет по григорианскому календарю. Новый год наступит через 270 дней. В этот день будем отмечать 782 годовщину Ледового побоища, праздновать день расклешенных брюк, карамели и одуванчиков. Расскажем, какие еще праздники можно отметить сегодня, 5 апреля 2024 года.

Какие праздники 5 апреля отмечают восточные христиане

У православных христиан на 5 апреля приходится 2 праздника.

5 апреля — день памяти игумена Киево-Печерской лавры Никона. Он прославился тем, что в XI веке основал мужской монастырь в Тмутаракани, благодаря чему часть населения Северо-Западного Кавказа удалось обратить в православную веру. Руины храмового комплекса монастыря до сих пор сохранились на Тамани.

Также 5 апреля 2024 году будут поминать епископа Никона с Сицилии, который погиб за христову веру вместе с 199 учениками в середине III века.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru 4 апреля

Кроме того, у восточных христиан на 5 апреля 2024 года приходится 19-й день Великого поста — говением и отказом от мирских радостей верующие повторяют подвиг Христа и готовятся к празднику Светлой Пасхи. В этот день разрешено сухоядение — на стол можно поставить свежие или сушеные фрукты, овощи, орехи, мед. До конца поста остается 29 дней.

Праздники в России и во всем мире 5 апреля

5 апреля 2024 года отмечают следующие нерелигиозные праздники:

всемирный день супа. Для тех, кто любит том ям, борщ, суп-пюре, уху и щи, самое время сварить кастрюлю ароматного супа.

День полезных батончиков с изюмом. Если в лакомстве нет шоколада и сладкой патоки, то его вполне можно съесть даже на ночь.

День накопителя памяти или флешки. Появившись в широком доступе, они стали спасением для школьников, студентов и ученых, которым не надо было больше запасать дискеты и покупать CD-диски. Современные флешки по объему памяти сравнимы с жестким диском компьютера.

Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER/Global Look Press Важные даты 4 апреля

День дорожных карт. Тем, кто любит путешествовать по старинке, самое время заглянуть в бардачок.

День расклешенных брюк. Изначально их носили матросы, чтобы в случае падения в воду брюки можно было легко скинуть. Сегодня клеши носят все — от рок-звезд до дошкольников.

День звона бубенцов на кошачьем ошейнике. Считается, что цеплять гремящие бубенцы на ошейники пушистых зверьков стали в Японии, где кошки долго считались экзотическими животными. Звенящие колокольчики позволяли хозяевам всегда знать, где находится драгоценный питомец.

День холодной еды. Его отмечают в Южной Корее, но по достоинству оценят во всем мире те, кто часто торопится и нередко перекусывает на бегу тем, что попалось под руку.

День карамели. Неважно, что вы предпочитаете — сладкие твердые конфеты или тягучую сладость к чаю, сегодня самое время побаловать себя любимым лакомством.

День одуванчиков. Именно эти цветки, появляющиеся на солнечной стороне городских улиц, убеждают нас, что лето точно пришло. Пока они робко проклевываются только в южных регионах — на Урале и в Сибири одуванчики появятся только в мае.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Праздники 4 апреля

Какие памятные даты и исторические праздники можно отметить 5 апреля

5 апреля в России и других странах будут отмечать целый ряд исторически важных праздников и памятных дат.

1242 год — в битве на Чудском озере объединенное князем Александром Невским русское войско победило рыцарей Ливонского ордена.

1722 год — в Тихом океане на землю, получившую название остров Пасхи, впервые высадились европейцы — участники экспедиции голландца Якоба Роггевена.

1818 год — парижской публике впервые представлен двухколесный транспорт для одного человека. Автором прототипа велосипеда стал барон Карл де Дрез.

1843 год — Гонконг стал еще одной колонией Великобритании.

1977 год — в СССР в серию запущен автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Исторические события 4 апреля

1991 год — советские военные летчики на подмосковном аэродроме Кубинка были объединены в группу высшего пилотажа «Русские Витязи».

В этот день появились на свет:

1649 год — английский торговец и мореплаватель, основатель Йельского университета Элайху Йель.

1656 год — русский промышленник, основавший горнозаводскую династию на Среднем Урале Никита Антуфьев. В историю он вошел под именем Никита Демидов, получив новую фамилию в 1720 году вместе с потомственным дворянством.

1784 год — немецкий музыкант, скрипач, дирижер, который первым в мире стал использовать дирижерскую палочку для управления оркестром.

1827 год — британский врач, основоположник внедрения антисептики в хирургии Джозеф Листер.

Фото: Library of Congress/Public domain/Wikimedia Commons Сборочный завод корпорации Bell Aircraft Corporation в Уитфилде, штат Нью-Йорк

1894 год — американский инженер, сконструировавший первый в мире самолет, способный преодолевать скорость звука, Лоуренс Белл.

1916 год — американский актер, известный по фильмам «Римские каникулы», «Убить пересмешника», «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов», «Завороженный», «Золото Маккенны», Грегори Пек.

1920 год — британский писатель, автор произведений «Аэропорт», «Колеса», «Менялы», «Отель», «Перегрузка» Артур Хейли.

1938 год — советская актриса, известная зрителю по лентам «Вечный зов», «Три плюс два», «Королевская регата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Увольнение на берег», Наталья Кустинская.

Фото: П. Колесников/РИА Новости Дни рождения 4 апреля

1956 год — российский писатель, автор циклов произведений «Пиранья», «Бешеная», «Приключения Алексея Бестужева», «Антиквар», «Сварог», «Россия, которой не было» Александр Бушков.

Также в этот день в разные годы мир покинули:

1866 год — британский врач, основоположник профилактики в медицине Томас Ходжкин.

1923 год — британский египтолог, спонсор экспедиции Говарда Картера, в 1922 году открывшего гробницу фараона Тутанхамона, Джордж Герберт, граф Карнарвон.

1976 год — американский бизнесмен, инженер, летчик-испытатель, режиссер, продюсер Говард Хьюз.

1994 год — фронтмен американской музыкальной группы Nirvana Курт Кобейн.

2007 год — гитарист, один из участников группы Kiss Марк Лесли Нортон, более известный под псевдонимом Марк Сент-Джон.

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