«Не трогайте вы хорошие фильмы!»: какие ремейки снимут в 2024 году в России

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В 2024 году студии планируют работу сразу над тремя ремейками советских кинолент. Что это будут за фильмы, рады ли этому россияне?

Какой ремейк выпустит ТНТ

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки недавно объявила, что следующий новогодний фильм канала будет пародией на комедию «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Премьера ленты состоится 31 декабря 2024 года.

Решение в очередной раз обратиться к советской классике Канделаки объяснила успехом двух предыдущих экспериментов: «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!». По словам Канделаки, благодаря ремейкам ТНТ добился «прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического».

«В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит», — пообещала директор ТНТ.

В комментариях к сообщению Канделаки пользователи призвали не трогать советскую классику. По мнению россиян, нужно снимать современные фильмы.

«Не трогайте вы хорошие фильмы!! Снимайте новые, придумайте что-то современное и интересное!» — призвали в комментариях.

«Как же вы задолбали ремейками и переделками! Почему нельзя найти новые сюжеты? Какой смысл перекладывать советскую (!) реальность на современную?» — возмутился другой.

Правда ли, что готовится ремейк «Приключений Электроника»

Работу над ремейком фильма «Приключения Электрониа» взяла на себя кинокомпания «Водород». Автором сценария обновленной картины выступит Андрей Золотарев, запомнившийся работой по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сценарист отметил, что сюжет будет отдаленно похож на тот, что был в советском фильме. По задумке Золотарева действие картины будет происходить в наше время.

«Мы пока не определили направление, но, учитывая опыт предыдущих работ, мы отойдем от канона. Скорее всего, это будет фильм, вдохновленный оригинальной историей, действие которого будет происходить в наше время», — рассказывал сценарист в разговоре с «Национальной службой новостей».

Братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли в трехсерийном детском музыкальном фильме 1979 года, рассказали NGS.ru, что в лента будет рассказывать «куда на сорок с лишним лет делся Электроник». По словам Владимира Торсуева, у картины много рабочих названий, но фильм точно не будет называться «Возвращение Электроника».

«Там будет много юмора, много музыки, много замечательных актеров», — рассказал актер.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Актёры Владимир (справа) и Юрий Торсуевы

Что известно о ремейке «Приключений Петрова и Васечкина»

29 февраля стало известно, что киностудия Горького снимет продолжение фильмов «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». В режиссерское кресло вернется Владимир Аленников, ранее работавший над советским сериалом.

Зрителям представят полнометражную ленту. Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева намекнула, что, в случае успеха, фильм может перерасти в сериал.

«Говоря о классике и преемственности, у киностудии Горького есть такой проект. Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство», — сказала Слащева.

Актерский состав не раскрывается. Остается неизвестным, появятся ли на экране Егор Дружинин, Дмитрий Барков и Инга Ильм, сыгравшие пионеров Петю Васечкина, Васю Петрова,и Машу Старцеву соответственно.

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