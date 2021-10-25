Остров Пасхи останется закрытым для туристов

Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов. Им закрыли доступ на остров ещё 1,5 года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что туристам не рекомендовано посещать остров из-за продолжающейся пандемии коронавируса в мире. Впрочем, итоги референдума не имеют обязательной силы.

Мы прожили почти два года без туристов, но дальше так существовать невозможно. Наша экономика просто не выдержит еще год. Мы снова должны открыть наши дома и сердца для путешественников из разных стран, разрешить приезжать на остров. Необходимо начать выстраивать заново туристическую отрасль, это вернет людям рабочие места и даст надежду на лучшее, — сообщил представитель властей острова.

Остров Пасхи в последнее время жил почти в полной изоляции, которую нарушали только самолеты снабжения, регулярно летающие с материка.

Ранее учёные Бингемтонского университета (США) опровергли миф, что крах популяции жителей острова Пасхи произошёл из-за массовой вырубки деревьев. С помощью компьютерной модели антропологи выяснили, что местное население неуклонно росло в XII–XIII веках, а когда на остров пришли европейцы в 1722 году, их численность либо стабилизировалась, либо сократилась.

По результатам байесовского вычисления (форма статистического моделирования) учёные не увидели доказательств, что вырубка лесов привела к краху популяции. Наоборот, на месте исчезнувших деревьев появились сады и начало развиваться сельское хозяйство. Кроме того, наличие пресных прибрежных вод помогло жителям пережить периоды засухи.

Впервые люди заселили остров Пасхи в начале XIII века, а европейцы прибыли туда лишь в 1722 году. Считалось, что культуре Рапа-Нуи пришёл конец примерно в 1600 году, а прибывшие на остров европейцы застали уже разрушенное социальное общество.