Учёные развеяли популярный миф о жителях острова Пасхи

Учёные Бингемтонского университета (США) опровергли миф, что крах популяции жителей острова Пасхи произошёл из-за массовой вырубки деревьев, пишет «МИР 24».

С помощью компьютерной модели антропологи выяснили , что местное население неуклонно росло в XII–XIII веках, а когда на остров пришли европейцы в 1722 году, их численность либо стабилизировалась, либо сократилась.

По результатам байесовского вычисления (форма статистического моделирования) учёные не увидели доказательств, что вырубка лесов привела к краху популяции. Наоборот, на месте исчезнувших деревьев появились сады и начало развиваться сельское хозяйство. Кроме того, наличие пресных прибрежных вод помогло жителям пережить периоды засухи.

Впервые люди заселили остров Пасхи в начале XIII века, а европейцы прибыли туда лишь в 1722 году. Считалось, что культуре Рапа-Нуи пришёл конец примерно в 1600 году, а прибывшие на остров европейцы застали уже разрушенное социальное общество.

По мнению экспертов, жители острова вырубали деревья, в частности для работ по установке огромных памятников-моаи, в результате чего были израсходованы и без того небогатые природные ресурсы и население стало вымирать.

Последние исследования показали, что крах цивилизации острова Пасхи произошёл на 150 лет позже, чем предполагалось ранее.