2 апреля: Фотинья Колодезница, день хорька и Тайной канцелярии

Праздники 2 апреля

2 апреля станет 93-м днем 2024 года согласно григорианскому календарю. Новый год можно будет отпраздновать через 273 дня. У православных христиан продолжается Великий пост, также в этот день будут молиться Фотинье Колодезнице, поминать жертв сибирской язвы в Свердловске, а фанаты вспомнят, что в этот день родился Джакомо Казанова. Узнаем, какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 апреля 2024 года.

Какой праздник отмечает 2 апреля Русская православная церковь

У последователей православной религии идет 16-й день Великого поста. Чтобы должным образом подготовиться к празднику Светлой Пасхи 2 апреля, в пищу необходимо употреблять термически обработанные растительные продукты без добавления масла: овощи, грибы, крупы. До конца говения остается еще 32 дня.

Также в этот день поминают Фотинию Самарянку, погибшую за христову веру в конце VIII века. В народе ее считают покровительницей колодезной воды, молятся ей об избавлении от лихорадки. Вода в колодцах 2 апреля считается святой: ее можно пить, поить детей для излечения от болезней. Кроме того, такой водой кропили жилище, надворные постройки и домашний скот, чтобы защитить имущество от несчастий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 2 апреля 2024 года

Другие праздники 2 апреля, которые отмечают в России и во всем мире

В России и остальном мире 2 апреля будут отмечать еще несколько праздников.

Международный день детской книги. Об этом празднике, ежегодно отмечаемом 2 апреля, обязательно стоит рассказать детям. И почитать им различные произведения авторов, которые писали для детей: Астрид Линдгрен, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Корнея Чуковского, Владислава Крапивина.

День хорька. В дикой природе эти хищники истребляют грызунов. Их также можно содержать дома вместо собаки или кошки. Они отличаются игривостью, ласковы к человеку, любопытны и весьма самостоятельны.

Еще один праздник, который можно отметить 2 апреля 2024 года, — День арахисового масла. Несмотря на то что этот продукт является сильным аллергеном и не вписывается в представления о правильном питании, у него остается много поклонников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздники 2 апреля 2024 года

Какие памятные даты и исторические праздники выпадают на 2 апреля

На 2 апреля 2024 года традиционно приходится целый список важных дат и праздников.

1718 год — по указу царя Петра I в России была учреждена Тайная канцелярия. В ее задачи входило расследование преступлений против государства.

1912 год — новый корабль «Титаник» судоходной компании White Star Line прошел ходовые испытания близ восточного побережья Ирландии. Комиссия Министерства торговли Великобритании сочла их успешными.

1966 год — впервые в мире космический аппарат облетел Луну. Им стал спутник «Луна-10», произведенный в СССР.

1968 год — на широкие экраны вышел культовый фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press События 2 апреля

1979 год — в Свердловске (современный Екатеринбург) из-за халатности сотрудников секретной лаборатории военного городка № 19 произошел выброс в атмосферу спор сибирской язвы, которую использовали для разработки биологического оружия. Официально жертвами были признаны около 100 человек, реальное количество пострадавших до сих пор не установлено.

1996 год — первый президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поставили подписи на договоре о создании Сообщества России и Белоруссии.

В этот день появились на свет:

747 год — король франков из династии Каролингов Карл Великий. Основал обширную империю на территории Западной Европы, в которую входили северная часть Испании, Франция, Германия, Италия.

1151 год — русский князь, герой «Слова о полку Игореве», не раз успешно выступавший с походами против половцев, Игорь Святославич.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Важные даты 2 апреля

1618 год — итальянский астроном, составитель первой в истории человечества карты Луны Франческо Мария Гримальди.

1725 год — итальянский авантюрист, писатель, церковный служащий, юрист, военный, музыкант, шпион, библиотекарь, оставивший обширные мемуары о своей жизни, Джакомо Казанова.

1805 год — датский сказочник, автор произведений «Дюймовочка», «Русалочка», «Новое платье короля», «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Дикие лебеди» Ганс Христиан Андерсен.

1840 год — французский писатель, автор произведений «Жерминаль», «Дамское счастье», «Нана», «Чрево Парижа», «Доктор Паскаль» Эмиль Золя.

1875 год — американский предприниматель, основавший концерн Chrysler, Уолтер Крайслер.

Фото: Danita Delimont/Global Look Press Памятные даты 2 апреля

1928 год — французский музыкант, актер, режиссер Люсьен Гинзбург, известный всему миру под псевдонимом Серж Генсбур.

1932 год — польская писательница, прославившаяся в жанре дамского детектива, Иоанна Хмелевская.

1977 год — европейский актер, известный по фильмам «Свет в океане», «Макбет», «12 лет рабства», «Прометей», а также ролью Магнето в киновселенной «Люди Икс», Майкл Фассбендер.

В этот день мир покинули:

1865 год — британский экономист и общественный деятель, обосновавший теорию свободной торговли, Ричард Кобден.

1869 год — немецкий ученый, заложивший основы немецкой палеонтологии, автор первых описаний археоптериксов и платеозавров Герман фон Майер.

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press Что произошло 2 апреля

1872 год — американский инженер, создавший электрический телеграф и разработавший азбуку Морзе, Сэмюэл Морзе.

1922 год — швейцарский психиатр, автор психологического теста для оценки личности Герман Роршах.

2005 год — один из самых популярных в народе пап на Римском престоле, признавший заслуги Альберта Эйнштейна, реабилитировавший Галилео Галилея и теорию происхождения видов Чарльза Дарвина, Иоанн Павел II.

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