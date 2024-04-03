3 апреля: день кофемолки, водяного и Кирилла Катаника

Фото: Jürgen Wiesler/imageBROKER/Global Look Press

Праздники 3 апреля

3 апреля — 94-й день високосного 2024 года согласно григорианскому календарю. Новый, 2025 год наступит только через 272 дня. У восточных христиан продолжается Великий пост, поклонники кофе празднуют день рождения кофемолки. На Руси в этот день меняли валенки на лапти и убирали до следующей зимы сани. Узнаем, какие еще памятные даты и праздники выпадают на 3 апреля 2024 года.

Какой праздник отмечают 3 апреля последователи Русской православной церкви

Славяне 3 апреля поминали сицилийского епископа Кирилла, которого в народе также называли Катаником. В этот день полагалось убирать сани и санки до следующей зимы: детям последний раз разрешали прокатиться с горок, прежде чем на полгода забыть об этой забаве. В большинстве регионов страны к этому дню снег сходит и ходить по улице в валенках становится нецелесообразным. Поэтому на Кирилла Катаника обычно меняли зимнюю обувь на летнюю — убирали валенки и доставали лапти.

Никитин день — также считается днем водяного. По поверьям, в этот день хозяин водоемов просыпался после зимней спячки. Для того чтобы задобрить водяного, славяне делали ему подношения — кидали в воду хлеб, рыбу из первого улова или выливали немного молока и вина.

У православных христиан 17-й день подготовки к празднику Светлой Пасхи — продолжается Великий пост. 3 апреля в пищу разрешено употреблять продукты без термической обработки: свежие или сушеные овощи и фрукты, орехи и мед.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 3 апреля 2024 года

Какие еще праздники будем отмечать 3 апреля 2024 года

3 апреля в России и других странах мира будут отмечать еще ряд праздников:

День любителей рыбных палочек.

День приготовления заварного крема.

День костюмов из твида.

День почитателей шоколадного мусса.

А еще 3 апреля считается праздником для всех, кто пользуется кофемолкой, мобильным телефоном и штрихкодами. Все эти вещи были представлены миру в разные годы именно в этот день.

Какие памятные события и праздники отмечали 3 апреля в мировой истории

3 апреля в России и других странах мира на протяжении всей их истории отмечали различные важные события и праздники.

1829 год — британскому изобретателю Джеймсу Каррингтону вручили патент на машину для измельчения кофейных зерен.

1836 год — власти Российской империи приняли решение о необходимости строительства первой в стране железной дороги для перевозки пассажиров. Было определено, что она будет проложена из столицы до Царского Села.

Фото: Karl Beggrov/Public domain/Wikimedia Commons Важные даты 3 апреля

1885 год — инженер из Германии Готлиб Даймлер получил на руки патент на свое исторически важное изобретение: первый двигатель, мощность которого составила 1/2 лошадиной силы.

1933 год — в Херсоне впервые в мире произведена трансплантация человеческой почки. Операцию успешно провел советский хирург Юрий Вороной.

1967 год — в СССР на экраны вышла очередная комедия Леонида Гайдая, ставшая культовой и разобранная на цитаты: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

1973 год — в Нью-Йорке совершен первый в мире звонок по мобильному телефону. Изобретатель портативного гаджета, сотрудник компании Motorola Мартин Купер позвонил своему менее удачливому конкуренту, занимавшемуся аналогичными разработками для AT&T Bell Laboratories.

1973 год — разработчики компании IBM презентовали удобную и простую технологию создания и считывания штрихкодов, которые были придуманы за 40 лет до этого, но уровень развития техники не позволял распространиться им повсеместно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 3 апреля

В этот день появились на свет:

1367 год — английский король, основатель династии Ланкастеров, правивших страной до середины XV века, Генрих IV.

1694 год — английский ученый, биолог, основоположник орнитологии как науки в Британии Джордж Эдвардс.

1778 год — французский врач, сделавший весомый вклад в исследование эпидемий брюшного тифа и дифтерии, разработавший технику трахеотомии, Пьер-Фидель Бретонно.

1873 год — чешский врач, разработавший современную классификацию крови по группам, Ян Янский.

1920 год — советский писатель, журналист, сценарист, создавший сценарии к таким лентам, как «Дерсу Узала», «Голубой лед», «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины», Юрий Нагибин.

1924 год — американский актер, известный по фильмам «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Трамвай «Желание», «Дон Жуан де Марко», Марлон Брандо.

Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS/Global Look Press Дни рождения 3 апреля

1930 год — канцлер ФРГ и объединенной Германии, остававшийся у власти с 1982 по 1998 год, Гельмут Коль.

1948 год — советский артист цирка, пауэрлифтер, разработчик методики восстановления после травм спинного мозга Валентин Дикуль.

1958 год — американский актер, сыгравший в кинолентах «Перл-Харбор», «Мой ангел-хранитель», «На грани», «Все еще Элис», «Привычка жениться», Алек Болдуин.

Также в этот день в разные годы мир покинули:

1827 год — немецкий физик, разработавший основные постулаты современной акустики, Эрнст Хладни.

1897 год — немецкий композитор, автор произведений «Венгерские танцы», «Немецкий реквием», «Увертюра к академическому фестивалю», «Вальсы Либеслидера», «Фортепианный квартет соль минор», «Серенада № 1», «Четыре серьезные песни» Иоганнес Брамс.

1941 год — советский скульптор, прославившийся монументальными скульптурами, создавший такие известные произведения, как «Девушка с веслом», «Булыжник — орудие пролетариата», «Борьба с землей», Иван Шадр.

2019 год — советский и российский актер, полюбившийся зрителям за воплощение на киноэкране образа генерала Михалыча в лентах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», Алексей Булдаков.

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