31 марта: как связаны комары, Reddit и Mercedes

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Праздники 31 марта 2024 года

31 марта — 91-й день високосного года и по совместительству последний день первого весеннего месяца. Это праздник для любителей Mercedes и подходящее время, чтобы позаботиться о сохранности электронных данных. Рассказываем, какой праздник приходится на 31 марта 2024 года и чем интересен этот день.

День резервного копирования — международный праздник 31 марта

Один из праздников 31 марта 2024 года не имеет официального статуса, но широко распространен среди пользователей Сети. Речь идет о дне бекапа, или резервного копирования данных. В этот день каждый ответственный юзер создает копии важных файлов и загружает их на «облако», флешки, карты памяти или другие носители.

Праздник 31 марта появился с легкой руки пользователей форума Reddit. Дата выбрана неслучайно. Канун 1 апреля, дня розыгрышей (зачастую неудачных), — подходящее время, чтобы позаботиться о сохранности цифровых данных. Потому что именно 1 апреля риск подцепить вирус в интернете становится особенно велик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День резервного копирования — международный праздник 31 марта

Впрочем, существуют и другие угрозы для файлов. Самые распространенные из них — поломка жесткого диска или SD, размагничивание CD, взлом аккаунта, забытый пароль и простая невнимательность. Чтобы не лишиться важных материалов, достаточно регулярно создавать их резервные копии. Так что если вы давно откладываете бекап, сейчас самое время им заняться.

Кирилл — Дери полоз — праздник 31 марта в России

Кириллов день, или Кирилл — Дери полоз, — так называют праздник 31 марта в России. Христиане вспоминают епископа Кирилла Иерусалимского, почитаемого как Отца Церкви. Он посвятил жизнь борьбе с еретиками, из-за чего обрел немало недоброжелателей, толкованию Символов веры, созданию духовных сочинений.

В народе праздник 31 марта стал известен как Дери полоз. Это название служило предостережением для крестьян, до сих пор не перешедших с саней на телеги. Дело в том, что, несмотря на дневное тепло, мартовские ночи все еще морозные. А потому к утру дороги покрываются настом, способным повредить санные полозья.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Кирилл — Дери полоз — праздник 31 марта в России

Что можно и нельзя делать 31 марта

С суевериями и обрядами связан чуть ли не каждый праздник в России. 31 марта — не исключение. Славяне верили, что в этот день стоит молиться о здравии: вероятность избавиться от болезней якобы особенно высока. А еще в этот день просили ниспустить на землю дождь, необходимый для богатого урожая.

Чем нельзя заниматься 31 марта? Мало какой праздник сопряжен с таким количеством запретов, как Кирилл — Дери полоз. Если верить народным приметам, стоит держаться подальше от чужих людей и их вещей. Тем, кто решился сходить в гости, пророчили несчастья. А хозяевам, пустившим чужаков за порог, обещали, что их дом покинет благополучие.

Согласно суевериям, 31 марта нельзя:

доедать чужую еду, надевать чужую одежду — можно принять на себя чужие беды;

сплетничать за столом — чужие проблемы перейдут на вас;

пересчитывать куриные яйца — птицы перестанут нестись;

делать необдуманные покупки — обновки не принесут радости;

стричь волосы и ногти — чревато несчастьями;

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приметы 31 марта

давать и брать в долг — можно навлечь финансовые проблемы.

Погодные приметы на 31 марта

Праздник 31 марта — день, когда стоит радоваться комарам и мошкаре. А все потому, что насекомые пророчат устойчивое тепло и богатый грибной урожай. Рыхлый снег в поле, напротив, — дурной знак: зерна будет немного.

Вот еще несколько примет на 31 марта 2024 года:

на орешнике появились сережки — заморозков можно больше не бояться;

лебеди прилетели — к потеплению;

перелетные птицы не показываются — зима еще не ушла;

гуси кружат высоко в небе — выпадет снег;

ночное небо покрылось звездами — лето будет урожайным;

мало ручьев — запасы сена получатся скудными;

гром — клев будет хорошим.

Какие события произошли 31 марта

31 марта 2024 года — день рождения Mercedes. Именно в этот день в 1901 году был выпущен первый автомобиль этой марки. А спустя восемь лет, в 1909 году, началось строительство парохода «Титаник». Вот еще некоторые события, пришедшиеся на последний мартовский день:

1889 — торжественно открыта Эйфелева башня;

Фото: Scherl/Global Look Press Эйфелева башня

1893 — изобретена застежка, сегодня известная как молния;

1966 — произведен запуск ракеты «Молния» — носителя межпланетной станции «Луна-10»;

1989 — Сергей Пряхин стал первым в истории советским хоккеистом, принявшим участие в матче НХЛ;

1999 — на экраны вышел научно-фантастический боевик «Матрица», положивший начало одноименной медиафраншизе.

Кто из знаменитостей родился 31 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 31 марта в широких кругах. Теперь пришло время вспомнить о людях, родившихся в этот день. Среди них немало знаменитостей, а именно:

Рене Декарт (1596–1650) — философ, ученый, одна из ведущих личностей научной революции XVII века;

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — один из наиболее известных композиторов в истории, представитель эпохи барокко;

Роберт Вильгельм Бунзен (1811–1899) — химик-экспериментатор, первооткрыватель цезия и рубидия;

Мария Кривополенова (1843–1924) — сказительница и песенница, прославившаяся на всю Россию;

Александр Введенский (1856–1925) — философ-неокантианец;

Фото: public domain/wikipedia/commons Александр Введенский

Александра Коллонтай (1872–1952) — революционерка, первая женщина-посол в мировой истории;

Корней Чуковский (1882–1969) — литератор, детский писатель;

Андрей Юмашев (1902–1988) — летчик-испытатель;

Синъитиро Томонага (1906–1979) — физик-теоретик, сформулировал базовые положения квантовой электродинамики;

Джон Фаулз (1926–2005) — писатель-постмодернист;

Владимир Ильюшин (1927–2010) — летчик-испытатель;

Александр Збруев (р. 1938) — актер театра и кино;

Владимир Винокур (р. 1948) — эстрадный артист;

Ангус Янг (р. 1955) — соло-гитарист группы AC/DC;

Хлоя Чжао (р.1982) — режиссер, сценарист, продюсер;

Матвей Елисеев (р. 1993) — биатлонист, чемпион Европы, мастер спорта России.

Именины 31 марта

И напоследок вновь обратимся к праздникам 2024 года. А точнее — скажем пару слов о дне ангела. Именинниками стали:

Наталья;

Кирилл;

Григорий;

Даниил;

Данил;

Трофим;

Дмитрий.

Теперь вы знаете, какой праздник справляют 31 марта 2024 года. Не забудьте позаботиться о сохранности электронных архивов. И подумайте лишний раз, прежде чем пускать незваных гостей за порог.

Читайте также:

Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем

Церковные праздники в апреле 2024 года: Благовест, Лазарь, вербы и пост

Родительская суббота в 2024 году: когда и как стоит помянуть усопших

Великий пост в 2024 году: дата, смысл, питание по неделям, пример рациона

Что изменится для водителей с 1 апреля 2024 года