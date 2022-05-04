Как проходила репетиция воздушной части парада

Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве завершилась тренировка воздушной части военного парада. Она прошла в рамках подготовки к празднованию. 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Над центром Москвы строем пролетели военные вертолеты и самолеты, включая стратегические и дальние бомбардировщики. Пролет авиации завершили пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" и шесть штурмовиков Су-25, которые должны 9 мая окрасить небо в цвета российского флага над Красной площадью.

Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 15 вертолетами и 62 самолетами, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в главном военном параде 9 мая на Красной площади будут участвовать 11 тыс. человек и 131 единица военной техники.

Как проходила репетиция техники, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.