В Москве завершилась тренировка воздушной части военного парада. Она прошла в рамках подготовки к празднованию. 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Над центром Москвы строем пролетели военные вертолеты и самолеты, включая стратегические и дальние бомбардировщики. Пролет авиации завершили пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" и шесть штурмовиков Су-25, которые должны 9 мая окрасить небо в цвета российского флага над Красной площадью. 

Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 15 вертолетами и 62 самолетами, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в главном военном параде 9 мая на Красной площади будут участвовать 11 тыс. человек и 131 единица военной техники. 

Как проходила репетиция техники, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.  

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и истребители Су-35С на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители МиГ-31 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Воздушный командный пункт Ил-80 и многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и истребители Су-35С на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД и многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и истребители Су-35С на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и истребители Су-35С пролетают над деловым центром «Москва-сити» и Поклонной горой во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве