Вы какой борщ любите? Украинский или русский? На бульоне из говяжьей косточки или из нежной курочки, а может, с салом и чесноком? Какая бы хозяйка ни готовила это яркое, сытное и вкусное блюдо, в нем неизменными будут три ингредиента: свекла, капуста и сметана. Но почему же мы делим борщ по национальному признаку? Сегодня узнаем историю борща, расскажем, какой рецепт борща считается классическим, и предложим пару вариантов приготовления этого блюда.
Борщ: история происхождения названия блюда
По мнению лингвистов, история происхождения слова «борщ» связана с названием растения борщевик. Известно, что молодые побеги и листья некоторых неядовитых разновидностей этого растения использовали для приготовления различных блюд, в том числе супов. Со временем такие супы стали называть «борщ». Название прочно вошло в обиход и сохранилось до наших дней, несмотря на то что зелень борщевика давно перестали использовать в кулинарии.
Каким образом и когда в состав борща стала обязательно входить свекла — историкам выяснить не удалось. При этом версия относительно отождествления украинского названия свеклы — «буряк» и слова «борщ», по мнению лингвистов, не состоятельна.
История возникновения борща как первого блюда
Борщом называется суп со сложным набором предварительно обработанных ингредиентов с добавлением свеклы. Готовится чаще всего на мясном или курином бульоне, однако во время поста варят и постный борщ.
Сегодня борщ встречается практически во всех кухнях восточных славян, однако доподлинно проследить историю создания борща, а также узнать, где именно впервые приготовили этот суп, невозможно. Исследователи склоняются к мнению, что борщ в качестве основного первого блюда в меню появился в Киевской Руси и уже оттуда распространился на близлежащие территории.
Так, на сегодняшний день борщ есть в кухне:
- белорусов
- евреев-ашкеназов
- литовцев
- молдаван
- поляков
- румын
- русских
- украинцев
Каждый из этих народов готовит борщ по разным рецептам. Кроме того, известны различные виды борща, отличающиеся рядом ингредиентов:
- Горячий красный борщ — под это описание подходит тот самый борщ, который принято зимой варить практически в каждой семье, независимо от страны.
- Холодный борщ — летняя разновидность супа, не путать со свекольником.
- Серый борщ — польский вариант супа, который готовят с вареной куриной кровью.
- Зеленый борщ — варят чаще всего на Украине с добавлением щавеля.
Также встречается борщ с грибами, на рыбном бульоне, без капусты, без картошки, с фасолью, с лимоном, с помидорами, с фрикадельками, с болгарским перцем, с пампушками, с салом и чесноком, с кабачками, с сосисками, с корейкой, с яблоками, с разновидностями пельменей и несколько сотен других вариантов блюда.
История борща на Руси
Документально подтвержденная история борща на Руси насчитывает около 500 лет: первые упоминания об этой разновидности супа в отечественных письменных источниках датируются XVI веком. Так, описания борща в 1586 году появляются в ямских книгах Великого Новгорода. В этот же период рекомендации хозяйкам варить борщ появляются в «Домострое».
На сегодняшний день в России насчитывается более сотни рецептов «русского борща», который, в зависимости от названия территории, где его принято готовить, может называться:
- сибирским
- ленинградским
- уральским
- московским
- вологодским
- дальневосточным
- кубанским
Известны также и другие названия — практически в каждом регионе России есть свои особенности при приготовлении борща.
Как приготовить классический красный борщ: пошаговый рецепт
Предлагаем вам приготовить два разных варианта борща, каждый из которых имеет свою историю и в определенных регионах России считается классическим.
Борщ красный на говяжьем бульоне — для его приготовления нам понадобится:
- Говядина на кости — ½ кг
- Белокочанная капуста — 200 г
- Картофель — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Свекла — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — 3 шт.
- Соль — 2 ч. л.
- Свежая зелень — ½ пучка
- Сметана — по вкусу
Говядину промываем, нарезаем крупными кусками, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим около 1,5 часа на маленьком огне, периодически снимая пену с бульона. Незадолго до окончания варки добавляем соль и перец.
Пока бульон варится, свеклу и капусту шинкуем соломкой, морковь натираем на крупной терке, лук режем мелко, картофель — кубиками. На раскаленной сковороде с маслом в течение 10 минут пассеруем лук, морковь и свеклу.
Как только мясо доварилось, вытаскиваем его и оставляем остывать. В бульон закладываем капусту и картофель и варим 10 минут. Затем добавляем в суп зажарку и лавровый лист. Мясо нарезаем кубиками и кладем обратно в кастрюлю.
Для подачи нарезаем зелень, в тарелках приправляем борщ сметаной. Подавать с черным хлебом.
Борщ на курином бульоне с фасолью готовится из следующих ингредиентов:
- Курица — 500 г
- Фасоль красная — 200 г (сухой)
- Капуста квашеная — 300 г
- Морковь — 1 шт.
- Свекла — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Томаты — 1 шт.
- Лимон — 1/3 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ч. л.
- Сливочное масло — 20 г
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень для сервировки — ½ пучка
- Сметана — по вкусу
Фасоль на ночь или на 8 часов замачиваем в холодной воде. Затем варим 40 минут. Курицу в отдельной кастрюле (чтобы мясо не окрасилось в красный цвет от фасоли) варим 30 минут. Свеклу и морковь натираем на крупной терке в отдельные емкости. Лук нарезаем мелко или полукольцами, если луковица небольшая. Помидор режем кубиками.
На раскаленную сковороду выливаем растительное масло и пассеруем в нем лук 5–7 минут, постоянно помешивая. Затем добавляем морковь, перемешиваем и тушим под крышкой еще 7 минут. Потом кладем помидор, перемешиваем и через пару минут выкладываем ¾ от всей натертой свеклы. Тщательно перемешиваем, солим и тушим 10 минут под крышкой.
В одной кастрюле соединяем отваренную фасоль и куриный бульон, закладываем квашеную капусту, варим 15–20 минут. Затем перекладываем зажарку со сковороды в кастрюлю и под крышкой варим еще 10 минут. После чего в суп выкладываются остатки тертой свеклы (чтобы придать борщу более насыщенный цвет), разделанное на небольшие кусочки куриное мясо, нарезанный кубиками лимон, лавровый лист и кусочек сливочного масла для усиления вкуса. Борщ следует подержать на маленьком огне под крышкой еще 10–15 минут, затем выключить и дать настояться на горячей конфорке в течение часа. После этого суп можно разливать в тарелки, добавлять сметану и сервировать зеленью.
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