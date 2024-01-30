История борща и лучшие рецепты этого межнационального блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

История борща

Вы какой борщ любите? Украинский или русский? На бульоне из говяжьей косточки или из нежной курочки, а может, с салом и чесноком? Какая бы хозяйка ни готовила это яркое, сытное и вкусное блюдо, в нем неизменными будут три ингредиента: свекла, капуста и сметана. Но почему же мы делим борщ по национальному признаку? Сегодня узнаем историю борща, расскажем, какой рецепт борща считается классическим, и предложим пару вариантов приготовления этого блюда.

Борщ: история происхождения названия блюда

По мнению лингвистов, история происхождения слова «борщ» связана с названием растения борщевик. Известно, что молодые побеги и листья некоторых неядовитых разновидностей этого растения использовали для приготовления различных блюд, в том числе супов. Со временем такие супы стали называть «борщ». Название прочно вошло в обиход и сохранилось до наших дней, несмотря на то что зелень борщевика давно перестали использовать в кулинарии.

Каким образом и когда в состав борща стала обязательно входить свекла — историкам выяснить не удалось. При этом версия относительно отождествления украинского названия свеклы — «буряк» и слова «борщ», по мнению лингвистов, не состоятельна.

История возникновения борща как первого блюда

Борщом называется суп со сложным набором предварительно обработанных ингредиентов с добавлением свеклы. Готовится чаще всего на мясном или курином бульоне, однако во время поста варят и постный борщ.

Сегодня борщ встречается практически во всех кухнях восточных славян, однако доподлинно проследить историю создания борща, а также узнать, где именно впервые приготовили этот суп, невозможно. Исследователи склоняются к мнению, что борщ в качестве основного первого блюда в меню появился в Киевской Руси и уже оттуда распространился на близлежащие территории.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru История появления борща

Так, на сегодняшний день борщ есть в кухне:

белорусов

евреев-ашкеназов

литовцев

молдаван

поляков

румын

русских

украинцев

Каждый из этих народов готовит борщ по разным рецептам. Кроме того, известны различные виды борща, отличающиеся рядом ингредиентов:

Горячий красный борщ — под это описание подходит тот самый борщ, который принято зимой варить практически в каждой семье, независимо от страны.

Холодный борщ — летняя разновидность супа, не путать со свекольником.

Серый борщ — польский вариант супа, который готовят с вареной куриной кровью.

Зеленый борщ — варят чаще всего на Украине с добавлением щавеля.

Также встречается борщ с грибами, на рыбном бульоне, без капусты, без картошки, с фасолью, с лимоном, с помидорами, с фрикадельками, с болгарским перцем, с пампушками, с салом и чесноком, с кабачками, с сосисками, с корейкой, с яблоками, с разновидностями пельменей и несколько сотен других вариантов блюда.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепты борща

История борща на Руси

Документально подтвержденная история борща на Руси насчитывает около 500 лет: первые упоминания об этой разновидности супа в отечественных письменных источниках датируются XVI веком. Так, описания борща в 1586 году появляются в ямских книгах Великого Новгорода. В этот же период рекомендации хозяйкам варить борщ появляются в «Домострое».

На сегодняшний день в России насчитывается более сотни рецептов «русского борща», который, в зависимости от названия территории, где его принято готовить, может называться:

сибирским

ленинградским

уральским

московским

вологодским

дальневосточным

кубанским

Известны также и другие названия — практически в каждом регионе России есть свои особенности при приготовлении борща.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru История борща на Руси

Как приготовить классический красный борщ: пошаговый рецепт

Предлагаем вам приготовить два разных варианта борща, каждый из которых имеет свою историю и в определенных регионах России считается классическим.

Борщ красный на говяжьем бульоне — для его приготовления нам понадобится:

Говядина на кости — ½ кг

Белокочанная капуста — 200 г

Картофель — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Свекла — 1 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец горошком — 3 шт.

Соль — 2 ч. л.

Свежая зелень — ½ пучка

Сметана — по вкусу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Пошаговый рецепт борща

Говядину промываем, нарезаем крупными кусками, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим около 1,5 часа на маленьком огне, периодически снимая пену с бульона. Незадолго до окончания варки добавляем соль и перец.

Пока бульон варится, свеклу и капусту шинкуем соломкой, морковь натираем на крупной терке, лук режем мелко, картофель — кубиками. На раскаленной сковороде с маслом в течение 10 минут пассеруем лук, морковь и свеклу.

Как только мясо доварилось, вытаскиваем его и оставляем остывать. В бульон закладываем капусту и картофель и варим 10 минут. Затем добавляем в суп зажарку и лавровый лист. Мясо нарезаем кубиками и кладем обратно в кастрюлю.

Для подачи нарезаем зелень, в тарелках приправляем борщ сметаной. Подавать с черным хлебом.

Борщ на курином бульоне с фасолью готовится из следующих ингредиентов:

Курица — 500 г

Фасоль красная — 200 г (сухой)

Капуста квашеная — 300 г

Морковь — 1 шт.

Свекла — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Томаты — 1 шт.

Лимон — 1/3 шт.

Подсолнечное масло — 2 ч. л.

Сливочное масло — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Зелень для сервировки — ½ пучка

Сметана — по вкусу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Классический рецепт борща

Фасоль на ночь или на 8 часов замачиваем в холодной воде. Затем варим 40 минут. Курицу в отдельной кастрюле (чтобы мясо не окрасилось в красный цвет от фасоли) варим 30 минут. Свеклу и морковь натираем на крупной терке в отдельные емкости. Лук нарезаем мелко или полукольцами, если луковица небольшая. Помидор режем кубиками.

На раскаленную сковороду выливаем растительное масло и пассеруем в нем лук 5–7 минут, постоянно помешивая. Затем добавляем морковь, перемешиваем и тушим под крышкой еще 7 минут. Потом кладем помидор, перемешиваем и через пару минут выкладываем ¾ от всей натертой свеклы. Тщательно перемешиваем, солим и тушим 10 минут под крышкой.

В одной кастрюле соединяем отваренную фасоль и куриный бульон, закладываем квашеную капусту, варим 15–20 минут. Затем перекладываем зажарку со сковороды в кастрюлю и под крышкой варим еще 10 минут. После чего в суп выкладываются остатки тертой свеклы (чтобы придать борщу более насыщенный цвет), разделанное на небольшие кусочки куриное мясо, нарезанный кубиками лимон, лавровый лист и кусочек сливочного масла для усиления вкуса. Борщ следует подержать на маленьком огне под крышкой еще 10–15 минут, затем выключить и дать настояться на горячей конфорке в течение часа. После этого суп можно разливать в тарелки, добавлять сметану и сервировать зеленью.

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