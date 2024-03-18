«Вова, помни»: Машков рассказал о напутствии Ширвиндта Машков назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владимир Машков простился с главой Театра сатиры Александром Ширвиндтом, рассказав о совете, который ему дал покойный артист, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, он призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних». Машков также назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый стремился достать до его таланта.

Он мне сказал: «Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних». Мы будем хранить его всегда и любить. Спасибо, Александр Анатольевич, за нашу легкую жизнь, — рассказал Машков.

Актер выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам, коллегам. По его словам, миллионы любили и будут любить артиста.

Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Предварительной причиной его смерти стали проблемы с сердцем. Сообщалось, что ранее народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров также сказал прощальную речь у гроба народного артиста РСФСР. Он признался, что боялся взять на себя ответственность быть преемником актера, потому что сразу осознал всю ответственность. Теперь же Газаров поклялся у гроба артиста, что отдаст все силы на развитие театра.