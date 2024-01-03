Названа причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона РИА Новости: причиной смерти открывших гробницу Тутанхамона мог быть грибок

Фото: Kenneth Garrett/Danita Delimont/Global Look Press

Причиной гибели первооткрывателей гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона под руководством исследователя-любителя Говарда Картера мог стать грибок Aspergillus. К такому выводу пришли британские ученые Шериф и Тарик Эль-Тавиль, сообщает РИА Новости.

Врачи предположили, что причина смерти заключалась в легочных инфекциях, которые были вызваны грибками Aspergillus. Их обнаружили в гробнице.

Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности, — сообщили ученые.

Отмечается, что в 1922 году Картер открыл гробницу Тутанхамона после многолетних поисков. После этого несколько человек, связанных с открытием, умерли по разным причинам.

Ранее российские ученые обнаружили в Египте могилы, в которых похоронены мальчик со 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей. Их нашли при раскопках в оазисе Фаюм, где ученые исследуют мумии, чтобы узнать, как жили египтяне.

Научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Белова сообщила, что на двух телах заметны явные признаки насильственной смерти, при этом всех покойных мумифицировали спустя какое-то время. По ее словам, трупы лежали и быстро разлагались на жаре, и чтобы перебить запах гниения, их присыпали ветками ароматических трав.