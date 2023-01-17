Российские ученые обнаружили загадочные захоронения в Египте

Фото: Центр египтологических исследований Российской академии наук

Российские ученые обнаружили в Египте могилы, в которых похоронены мальчик с 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Их нашли при раскопках в оазисе Фаюм, где ученые исследуют мумии, чтобы узнать, как жили египтяне, от чего болели и умирали. Научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Белова сообщила, что на двух телах обнаружили явные признаки насильственной смерти, при этом всех покойных мумифицировали спустя какое-то время. По ее словам, трупы лежали и быстро разлагались на жаре, и чтобы перебить запах гниения, их присыпали ветками ароматических трав.

Один мужчина был сначала повешен за шею, а потом в него выпустили стрелу. Вот с этой стрелой в груди мы его и нашли. Голова другого была изрублена саблей, — сообщила Белова.

Оба убитых были тайно погребены в чужие могилы, что может свидетельствовать о криминальных причинах их гибели, отметила научный руководитель ЦЕИ РАН.

Еще в одной могиле вместе с 142 собаками был похоронен восьмилетний мальчик. По мнению ученых, ребенок и животные могли погибнуть в результате наводнения. По словам Беловой, их тела были покрыты слоем голубой глины, характерной для египетских водоемов.

Собаки лежали внизу, а ребенок сверху. Зоологи установили, что умерщвлены все были в один день, — рассказала она.

Ранее археологи раскопали в Египте туннель, который, как предположили ученые, может вести к могиле Клеопатры. Подземный проход обнаружили в скалах под храмом вблизи Александрии, где давно ведут поиски захоронения царицы.