День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:34

Эти шампиньоны — магия быстрого праздничного стола: 15 минут готовки, и вопрос закуски снимается

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше я заливал грибы кипятком и ждал двое суток. А потом попробовал варить их в маринаде. Разница на вкусе не отразилась, а время сэкономил в разы. Теперь, если нужно быстро, делаю так. А если есть время — оставляю настаиваться подольше, вкус становится глубже.

Что понадобится

1 кг свежих шампиньонов, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 4 веточки свежего майорана, 500 мл воды, 100 мл столового уксуса (9%), 2 ст. л. соли, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа.

Как я готовлю

Шампиньоны мою или протираю влажной тряпочкой. Крупные разрезаю пополам. Лук нарезаю крупными дольками. Чеснок раздавливаю ножом.

В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, лавровый лист, душистый перец, лук, чеснок, майоран. Довожу до кипения. Вливаю уксус, добавляю шампиньоны. Варю на среднем огне 10 минут.

Снимаю с огня. Даю грибам остыть в маринаде (можно облегчить под холодной проточной водой, если надо быстрее). Перекладываю в банку или миску, заливаю маринадом. Перед подачей поливаю растительным маслом, посыпаю свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

Проверено редакцией
Читайте также
Завершились громкие судебные разбирательства вокруг Влада Бумаги
Общество
Завершились громкие судебные разбирательства вокруг Влада Бумаги
Фанат Крида добился трехкратной компенсации за годы ожиданий
Общество
Фанат Крида добился трехкратной компенсации за годы ожиданий
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей
Life Style
Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей
Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару
Здоровье/красота
Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару
Общество
рецепты
еда
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз переведут на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.