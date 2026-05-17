Эти шампиньоны — магия быстрого праздничного стола: 15 минут готовки, и вопрос закуски снимается

Раньше я заливал грибы кипятком и ждал двое суток. А потом попробовал варить их в маринаде. Разница на вкусе не отразилась, а время сэкономил в разы. Теперь, если нужно быстро, делаю так. А если есть время — оставляю настаиваться подольше, вкус становится глубже.

Что понадобится

1 кг свежих шампиньонов, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 4 веточки свежего майорана, 500 мл воды, 100 мл столового уксуса (9%), 2 ст. л. соли, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа.

Как я готовлю

Шампиньоны мою или протираю влажной тряпочкой. Крупные разрезаю пополам. Лук нарезаю крупными дольками. Чеснок раздавливаю ножом.

В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, лавровый лист, душистый перец, лук, чеснок, майоран. Довожу до кипения. Вливаю уксус, добавляю шампиньоны. Варю на среднем огне 10 минут.

Снимаю с огня. Даю грибам остыть в маринаде (можно облегчить под холодной проточной водой, если надо быстрее). Перекладываю в банку или миску, заливаю маринадом. Перед подачей поливаю растительным маслом, посыпаю свежей зеленью.

