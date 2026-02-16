Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 февраля 2026 года

Меньше чем через две недели наступит весна 2026 года: до конца февраля осталось 12 дней — сегодня уже 16-е число. В этот день 102 года назад мир узнал об истинном богатстве фараонов Древнего Египта, благодаря Говарду Картеру и вскрытой им гробнице Тутанхамона. А 49 лет назад с заводского конвейера сошел первый автомобиль КамАЗ. В народе сегодня отмечают Починки и первый день Масленицы, а у гурманов — День ананаса и миндаля. Расскажем, какие еще праздники и важные даты можно отметить 16 февраля 2026 года.

Праздники и традиции для 16 февраля в России

В России 16 февраля в народе отмечают праздник Починки. Он идет в календаре сразу после Громницы — дня, в который у славян начиналась подготовка к весне и полевым работам. В Починки начинался первый этап этого длительного действа — проверка инвентаря. Мужчины начинали проверять и чинить различные инструменты и приспособления, необходимые для пахоты, сева и сбора урожая. Женщины в Починки приступали к первому этапу уборки дома — проверяли лари и сундуки с одеждой, утварью и приданым. Пришедшие в негодность вещи убирали, а то, что осталось, перекладывали, пересчитывали, и планировали, что нужно будет сшить, заготовить и запасти в текущем сезоне.

Одновременно в этот день крестьяне подсчитывали, сколько осталось запасов еды до первого урожая. Особенно важно было оценить количество хлеба и фуража для скотины. Самым запасливым удавалось сохранить до этого дня становившиеся к весне лакомством моченые и соленые овощи и фрукты.

Кроме того, на 16 февраля 2026 года выпадает первый день Масленицы, которая продлится неделю и завершится 22 февраля Прощенным воскресеньем.

Какие праздники отметят в мире 16 февраля 2026 года

16 февраля 2026 года в разных странах мира будут отмечать несколько забавных и важных праздников. Расскажем о них немного подробнее.

День поиска запахов отметят сегодня те, кто любит прекрасные ароматы или, наоборот, не любит некоторые из них. Кстати, в этот день маленький праздник могут устроить владельцы собак для своих подопечных, ведь более качественных нюхачей и искателей запахов не найти.

Если манящий вас запах так и не нашелся и вы разворчались по этому поводу, то ждите поздравлений — ведь сегодня еще и День помощи ворчунам. Интересно, как будут помогать и поздравлять вас?

Те, кто изобретет самый необычный способ помощи ворчунам, попутно отпразднуют День инноваций. Кстати, попросить совета в выборе помощи можно у искусственного интеллекта: что может быть еще более инновационным, чем получать жизненные советы от машины?

Сознательные граждане в разных странах отметят сегодня День молодого избирателя. Отдавать свой долг государству — прямая обязанность его граждан. А потому ходить на выборы и заявлять о том, каким вы видите будущее страны, — почетное дело, и приучать к нему нужно сызмальства.

Ну и наше любимое — праздники для любителей еды! Сегодня отмечаем День свежего ананаса и миндаля. Из этих двух ингредиентов можно приготовить шикарный десерт, достаточно использовать лишь капельку фантазии. Или попросить в этом деле помощи у искусственного интеллекта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем запомнилось 16 февраля в мировой истории

На 16 февраля 2026 года выпадает несколько годовщин важных исторических событий.

1722 год — первый российский император подписал указ о престолонаследии, благодаря чему отныне правитель России получал право самостоятельно назначать наследника, а не передавать престол по старшинству. Трон Петра Великого унаследовала его жена императрица Екатерина I, а прямая наследница — младшая дочь первого императора цесаревна Елизавета — заняла трон только спустя 16 лет после смерти отца, совершив дворцовый переворот.

1923 год — британский археолог Говард Картер в присутствии журналистов и официальных лиц вскрыл гробницу фараона Тутанхамона, которую он после многолетних поисков обнаружил в Долине Царей в ноябре предыдущего года.

1957 год — в Советском Союзе граждан, которые это заслужили, стали награждать новой медалью «За спасение утопающих». Аналогичная награда существует и сегодня в России.

1968 год — в одном из американских штатов начала работать первая в США служба спасения, вызвать помощь можно было, набрав на телефоне всего три цифры — 911.

1976 год — с конвейера знаменитого автозавода на Каме сошла первая модель грузовика КамАЗ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этот день появились на свет:

1831 год — русский писатель, автор произведений «Левша», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «На краю света» Николай Лесков.

1834 год — немецкий исследователь, испытатель, философ, который в результате научных изысканий ввел в оборот несколько основополагающих терминов, в том числе «экология», «филогенез», «онтогенез» и «питекантроп», Эрнст Геккель.

1974 год — американский актер, известный широкому зрителю по лентам «Зеленая книга», «Невиновный», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Скрытые фигуры», Махершала Али.

Также в этот день мир покинули:

1970 год — американский ученый, специалист по патологиям, открывший онкогенные вирусы, Фрэнсис Пейтон Роус.

1996 год — советский певец и композитор, написавший музыку к песням «Каскадеры», «Трава у дома», «Поговори со мною, мама», Владимир Мигуля.

