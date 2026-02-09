Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 19:05

Два салата-пятиминутки с крутым вкусом: в них всего по 4 ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Когда нужно быстро накрыть на стол, эти салаты всегда выручают. Минимум продуктов, максимум вкуса — готовятся за 5 минут и исчезают еще быстрее. Отличный вариант для ужина, гостей или перекуса без лишних хлопот.

Салат с ананасом, ветчиной и яйцом. Нежный, сочный и слегка сладковатый — идеальное сочетание для тех, кто любит необычные вкусы. Ингредиенты: консервированный ананас — 200 г, ветчина — 300 г, твердый сыр — 200 г, вареные яйца — 2 шт., чеснок — по желанию, майонез — по вкусу. Ананас, ветчину, сыр и яйца нарезают небольшими кубиками, при желании добавляют чеснок, заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. Салат получается сытным, ароматным и очень гармоничным.

Салат с крабовыми палочками и сухариками. Хрустящий, сочный и яркий — особенно нравится любителям контрастных текстур. Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, помидоры — 2 шт., плавленый или твердый сыр — 200 г, сухарики — 50 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 2 ст. л. Крабовые палочки и помидоры нарезают крупными кусочками, сыр — кубиками, добавляют чеснок, сухарики и майонез. Все быстро перемешивают и сразу подают, чтобы сухарики остались хрустящими.

Оба салата простые, доступные и очень вкусные — смело берите на заметку для любой ситуации.

Ранее мы делились рецептом селедки под шубой для похудения. Вариант без майонеза делаем так, что проглотишь язык.

