Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит «шубу», но следит за фигурой. Лёгкий, сочный, с насыщенным вкусом и без тяжести — можно есть и не переживать за лишние калории. А соус из желтков и йогурта делает блюдо ещё вкуснее обычного. Нежная свёкла, солоноватая сельдь, сладкая морковь и воздушный соус с горчицей и луком соединяются в идеальный баланс. Такой салат первым исчезает со стола — проверено не раз.

Ингредиенты: натуральный йогурт — 200 г, яйца — 2 шт., морковь — 2 шт., свёкла — 2 шт., горчица — 1 ч. л., слабосолёная атлантическая сельдь — 150 г, красный лук — ½ шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, специи — по желанию.

Приготовление: свёклу и морковь отварите в мундире без соли, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, аккуратно разделите на белки и желтки. Белки натрите на крупной тёрке и оставьте для салата. Свёклу и морковь тоже натрите, сельдь нарежьте мелкими кубиками. Желтки разотрите вилкой, смешайте с йогуртом, горчицей, мелко нарезанным красным луком, добавьте соль, перец и специи — получится нежный ароматный соус. Выложите салат слоями: сначала морковь, затем сельдь, потом свёклу и сверху белки, каждый слой слегка промазывая соусом. Уберите салат в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Ранее мы делились рецептом салата, который переполнен витаминами. Просто улетный, из свеклы и печени — гости всегда в восторге.

