09 февраля 2026 в 09:02

Переполнен витаминами: просто улетный салат из свеклы и печени — гости всегда в восторге

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит не только вкусно, но и полезно. Свекла, печень, яйца и овощи делают его насыщенным витаминами, сытным и очень гармоничным по вкусу. Несмотря на простые ингредиенты, результат всегда удивляет — нежный, сочный и с изюминкой. На праздничном столе он исчезает одним из первых, а гости каждый раз спрашивают рецепт.

Ингредиенты: свекла — 2 шт., куриная печень — 300 г, морковь — 2 шт., яйца — 3 шт., соленые огурцы — 2 шт., греческий йогурт — 150 г, горчица — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, соль и специи — по вкусу, зелень — для украшения.

Приготовление: куриную печень отварите в подсоленной воде около 15 минут, остудите и нарежьте соломкой. Свеклу, морковь и яйца отварите до готовности. Яйца мелко нарежьте, свеклу и морковь натрите на крупной терке, огурцы нарежьте соломкой. Для соуса смешайте йогурт, горчицу, измельченный чеснок, соль и специи. Соберите салат слоями: половина свеклы — соус — печень — соус — морковь — соус — яйца — оставшаяся свекла. Сверху украсьте зеленью. Уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

Ранее мы делились рецептом пяти самых вкусных и простых намазок на хлеб, тостов и лаваша. Готовятся за 15 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
