02 марта 2026 в 11:11

Любовный салат-сердце «Искушение» с орехами и гранатом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для приготовления возьмите: 300 г отварного или обжаренного куриного филе, 2 крупные луковицы, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, 1 крупный гранат, майонез, соль, перец.

Начинайте с лука: нарежьте его тонкими полукольцами и пассеруйте на растительном масле, пока не приобретет аппетитный карамельный румянец, потом дайте полностью остыть. Филе покрошите в аккуратные мелкие кубики. Яйца с твердым сыром нашинкуйте на крупной терке. Орешки покрошите острым ножом. Гранат аккуратно разберите на сочные зернышки. Теперь формируйте на плоской тарелке нежное сердце из слоев, слегка прижимая каждый и покрывая тонкой майонезной сеткой (кроме орехов и граната): сначала куриное филе с щепоткой соли, потом ароматный жареный лук, следом тертые яйца, а сверху — сырная стружка. Верхний сырный слой щедро сдобрите майонезом. Обильно присыпьте рублеными орехами, а потом ровно разложите гранатовые зерна. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4–6 часов, чтобы все слои чудесно пропитались.

Ранее мы поделились рецептом тающего во рту манника на кефире.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
