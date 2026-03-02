Зимняя Олимпиада — 2026
Классика для поста — котлеты из капусты с чесноком. Такие простые, но такие вкусные

Фото: D-NEWS.ru
Простое, бюджетное и по-настоящему вкусное блюдо, которое выручает в Великий пост. Румяная корочка снаружи, нежная и сочная серединка внутри — такие котлеты нравятся даже тем, кто обычно скептически относится к овощам.

Готовятся из доступных продуктов, а аромат жареной капусты с луком и чесноком собирает на кухне всю семью.

Ингредиенты: капуста белокочанная — 1/2 небольшого кочана (около 500 г), лук — 1 шт. средняя, чеснок — 2 зубчика, манная крупа — 4 ст. л., мука — 1 ст. л., вода — 80 мл, панировочные сухари — 4–5 ст. л., соль, любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки, зелень для подачи.

Приготовление: капусту очистите от верхних листьев и нарежьте кусочками, удобными для измельчения. Пробейте в блендере или кухонном комбайне до состояния мелкой крошки. Лук и чеснок измельчите вместе с капустой или натрите отдельно на мелкой терке. Манку залейте теплой водой и оставьте на 20 минут, чтобы она набухла.

Соедините овощную массу с манкой, добавьте муку, соль и специи, тщательно перемешайте и оставьте еще на 10–15 минут — масса станет плотнее. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Чтобы котлеты стали мягче и сочнее, переложите их в сковороду или форму, добавьте немного воды (примерно до 1/4 высоты) и протушите под крышкой 8–10 минут на слабом огне.

Ранне мы делились рецептом постных яблочных оладий на минералке. Ароматные вкусняшки понравятся даже тем, кто не постится.

Проверено редакцией
