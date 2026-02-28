Вместо мяса по-французски запекаю котлеты. С таким ужином не прогадаешь — всегда сочный! Этот рецепт соединяет в себе все самое лучшее: хрустящие рубленые котлеты и сочную, расплавленную сырную шапку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 яйца, 100 г твердого сыра (для фарша), 2 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, 2 помидора, 150 г твердого сыра для запекания, 3–4 ст. л. майонеза.

Рецепт: куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками. В миске смешайте нарезанное мясо, яйца, тертый сыр, муку, измельченный чеснок, соль, перец и паприку. Тщательно вымесите массу до однородности. Сформируйте котлеты мокрыми руками и обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите котлеты на противень. Каждую котлету смажьте майонезом, сверху положите кружок помидора и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до расплавления сыра и легкой румяности.

Ранее стало известно, как приготовить минтай под овощным маринадом.