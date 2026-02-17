Минтай покупаю чаще любой другой рыбы ради этого рецепта: готовим в шубе из овощного маринада

Минтай покупаю чаще любой другой рыбы ради этого рецепта, который широко известен еще с советских времен. Готовим минтай в шубе из овощного маринада, благодаря которому он становится нежным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 4 филе минтая, 3 крупные луковицы, 2 моркови, 3 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу, мука для обваливания, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, сахар, соль, перец, потомите 2–3 минуты. Влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Филе минтая нарежьте на порционные куски, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до легкой корочки с двух сторон. В глубокую посуду выложите часть овощного маринада, сверху уложите рыбу и полностью покройте ее оставшимися овощами. Остудите, накройте и уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь. Подавайте холодным — это отличная закуска или сытный ужин.

