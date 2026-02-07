Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала

Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу, получается вкуснота — такой нежный минтай больше нигде не пробовала! Этот старинный способ приготовления позволяет получить рыбу, которая просто разваливается на волокна.

Для приготовления понадобится: 2–3 тушки минтая, 500 мл молока, 2 крупные луковицы, 4 ст. л. муки для панировки, соль, черный перец, свежая зелень укропа или петрушки для подачи.

Рецепт: рыбу нарежьте на порционные куски, обваляйте в муке, смешанной с солью и перцем. Обжарьте куски минтая с двух сторон на среднем огне до легкой золотистой корочки. Выложите рыбу на тарелку. В ту же сковороду добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте до мягкости и прозрачности. Верните рыбу в сковороду к луку. Залейте все молоком так, чтобы оно почти полностью покрыло рыбу. Доведите до слабого кипения и сразу же убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите 15–20 минут. Не давайте молоку сильно кипеть. За пару минут до готовности добавьте в соус мелко нарубленную зелень. Подавайте горячим, полив соусом.

