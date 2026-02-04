Зимняя Олимпиада — 2026
Котлеты без лука и без яиц: рецепт, в котором ничего лишнего — все по ГОСТу

Фото: D-NEWS.ru
В этом рецепте котлет нет ничего лишнего — все по ГОСТу. Готовим сочные биточки без лука и без яиц. Этот проверенный временем рецепт советских столовых основан на простых ингредиентах и особой технологии.

Секрет их нежности — в добавлении молока и панировочных сухарей, которые разбухают и удерживают влагу внутри, а кусочек сливочного масла, спрятанный в центре каждой котлеты, при жарке тает, создавая восхитительную сочную прослойку.

Вам понадобится: 500 г говяжьего фарша, 100 г панировочных сухарей, 150 мл молока, 50 г сливочного масла, соль, черный молотый перец по вкусу. В миске смешайте фарш, соль и перец. Панировочные сухари залейте молоком и дайте им набухнуть 10 минут. Размягченные сухари добавьте к фаршу и вымесите массу до липкости. Сливочное масло нарежьте на небольшие кубики. Формируя котлеты, в центр положите кусочек масла и аккуратно защипните края, придав котлете овальную форму. Слегка обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Обжарьте их с двух сторон до образования плотной золотистой корочки. Затем убавьте огонь и тушите под крышкой еще 5-7 минут.

Ранее стало известно, как приготовить свиные отбивные в кляре из майонеза.

Проверено редакцией
