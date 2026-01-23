Вместо мяса по-французски жарю отбивные в кляре из майонеза: сочнее, экономнее и быстрее

Вместо мяса по-французски жарю отбивные в кляре из майонеза. Так выходит сочнее, экономнее и быстрее. Майонез в кляре творит волшебство: он создает хрустящую корочку, которая надежно «запечатывает» внутри все соки мяса.

Для приготовления понадобится: 500–600 г свиной вырезки или шейки, 100–120 г майонеза, 2–3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка или другие любимые специи для мяса, растительное масло для жарки. Мясо нарежьте поперек волокон на куски толщиной 1,5–2 см, слегка отбейте через пленку, посолите и поперчите с двух сторон. Для кляра в миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, специи и муку. Муку добавляйте постепенно, чтобы кляр получился консистенции густой сметаны. Каждый кусок мяса обмакните в кляр, равномерно покрыв его со всех сторон. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте отбивные и жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до образования румяной, хрустящей корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

