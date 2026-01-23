Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 18:46

Вместо мяса по-французски жарю отбивные в кляре из майонеза: сочнее, экономнее и быстрее

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо мяса по-французски жарю отбивные в кляре из майонеза. Так выходит сочнее, экономнее и быстрее. Майонез в кляре творит волшебство: он создает хрустящую корочку, которая надежно «запечатывает» внутри все соки мяса.

Для приготовления понадобится: 500–600 г свиной вырезки или шейки, 100–120 г майонеза, 2–3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка или другие любимые специи для мяса, растительное масло для жарки. Мясо нарежьте поперек волокон на куски толщиной 1,5–2 см, слегка отбейте через пленку, посолите и поперчите с двух сторон. Для кляра в миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, специи и муку. Муку добавляйте постепенно, чтобы кляр получился консистенции густой сметаны. Каждый кусок мяса обмакните в кляр, равномерно покрыв его со всех сторон. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте отбивные и жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до образования румяной, хрустящей корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр.

Проверено редакцией
Читайте также
Котлеты совсем перестала жарить: готовлю митлоф — нужен фарш и баклажан. Никакой мороки с лепкой и брызгами масла
Общество
Котлеты совсем перестала жарить: готовлю митлоф — нужен фарш и баклажан. Никакой мороки с лепкой и брызгами масла
Самая хрустящая курочка — попробовал одну фишку и теперь готовлю так всегда: делюсь рецептом
Общество
Самая хрустящая курочка — попробовал одну фишку и теперь готовлю так всегда: делюсь рецептом
Рецепт для тех, у кого не получаются сочные куриные отбивные: удачный кляр для грудки
Общество
Рецепт для тех, у кого не получаются сочные куриные отбивные: удачный кляр для грудки
К этим отбивным не нужно подавать нож: маринад, который сделает куриную грудку мягкой
Общество
К этим отбивным не нужно подавать нож: маринад, который сделает куриную грудку мягкой
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Семья и жизнь
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
мясо
отбивные
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.