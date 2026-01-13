Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:28

Жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр. Его вкус — это чистый, концентрированный, глубокий грибной аромат, усиленный сладковатыми нотами томленого лука, нежными, бархатистыми сливками и аппетитной, тягучей сырной корочкой.

Вам понадобится: 500 г свежих шампиньонов, 1-2 луковицы, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 1 ст. л. муки (по желанию, для густоты), соль, перец. Грибы хорошо промойте и нарежьте тонкими пластинками. Лук мелко нарежьте. В сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и жарьте на сильном огне, пока вся выделившаяся жидкость не испарится, а грибы не подрумянятся. Посолите и поперчите. Если используете муку, посыпьте ею грибы, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте сливки. Тушите на медленном огне 5–7 минут, пока соус не загустеет. Духовку разогрейте до 200 °C. Разложите горячую грибную массу по кокотницам или одной порционной форме. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не покроется золотистой корочкой.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки в сливочной шубе: нежнейшее мясо в сковороде за полчаса.

Проверено редакцией
Читайте также
Не просто макароны, а сицилийский шедевр — фетучини в нежном соусе: готовлю за 20 минут буквально в одной сковороде
Общество
Не просто макароны, а сицилийский шедевр — фетучини в нежном соусе: готовлю за 20 минут буквально в одной сковороде
Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке
Общество
Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Общество
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Сардельки больше не варю, запекаю их в духовке — выходит необычайная вкуснятина к любому гарниру
Общество
Сардельки больше не варю, запекаю их в духовке — выходит необычайная вкуснятина к любому гарниру
Вместо котлет жарю мясные ежики с картошкой: ужин с подливой на каждый день
Общество
Вместо котлет жарю мясные ежики с картошкой: ужин с подливой на каждый день
рецепты
грибы
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовка мяса в скороварке закончилась для россиянки реанимацией
Полицейские задержали угрожавшего им топором мужчину
«Я знал, на что иду»: судью едва не убили за борьбу с педофилами
Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул
Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.