Жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр

Приготовьте жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр. Его вкус — это чистый, концентрированный, глубокий грибной аромат, усиленный сладковатыми нотами томленого лука, нежными, бархатистыми сливками и аппетитной, тягучей сырной корочкой.

Вам понадобится: 500 г свежих шампиньонов, 1-2 луковицы, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 1 ст. л. муки (по желанию, для густоты), соль, перец. Грибы хорошо промойте и нарежьте тонкими пластинками. Лук мелко нарежьте. В сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и жарьте на сильном огне, пока вся выделившаяся жидкость не испарится, а грибы не подрумянятся. Посолите и поперчите. Если используете муку, посыпьте ею грибы, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте сливки. Тушите на медленном огне 5–7 минут, пока соус не загустеет. Духовку разогрейте до 200 °C. Разложите горячую грибную массу по кокотницам или одной порционной форме. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не покроется золотистой корочкой.

