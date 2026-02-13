Печем блины, встречаем гостей: как и когда отмечают Масленицу в 2026 году

В преддверии Великого поста отмечается один из самых вкусных праздников года — Масленица. Приготовление блинов, снежные баталии и сжигание чучел — эти традиции распространены в широких кругах, но мало кто помнит об их истоках. Вспоминаем, каково истинное значение праздника, и рассказываем, как и какого числа справляют Масленицу в России в 2026 году. А напоследок поделимся простыми рецептами блинов, без которых сложно вообразить эту неделю.

Какого числа Масленица в 2026 году

Масленая неделя — переходной праздник, даты которого отсчитываются от Христова Воскресения. Она предшествует Великому посту и совпадает с так называемой Сырной седмицей. В 2026 году Масленица выпадает на 16-22 февраля.

История праздника Масленица

Масленица — праздник с языческими корнями, так что ее история берет истоки в далеком прошлом. Торжество было привязано ко дню весеннего равноденствия и длилось две недели (неделю до равноденствия и неделю — после). Славяне прощались с зимой и привечали, «умасливали» весну. Вместе с этим они задабривали «скотьего бога» Велеса, покровителя животноводства и земледелия.

Бог Велес Фото: Shutterstock/FOTODOM

С приходом христианства масленичные традиции претерпели изменения. Праздник сократился до недели и потерял связь с днем весеннего равноденствия. Вместо этого он слился с Сырной седмицей, также называемой Мясопустом. Готовясь к говению, славяне отказывались от мяса. Они ели преимущественно молочные продукты и горячие блюда на молоке. В преддверии поста пищу обильно сдабривали маслом. Отсюда, по распространенной версии, и пошло название Масленица.

Масленая неделя

Мы выяснили, какого числа справляют Масленицу в 2026 году. Теперь же поговорим о том, как именно отмечают праздник. За каждым днем масленичной недели закрепились особые традиции. Расскажем о них по порядку:

Понедельник — «Встреча». С утра замужние женщины навещали родителей, а к вечеру все члены семьи собирались за пышным застольем. Славяне готовились к долгим праздничным гуляньям: строили снежные крепости, сколачивали горки. В понедельник начиналось приготовление блинов. Первый блин отдавали неимущим, чтобы те помянули покойных родственников кормильца.

Вторник — «Заигрыши». Этот день всецело посвящался смотринам и сватовству. Пары, образовавшиеся во время заигрышей, женились уже после Пасхи. Устраивать свадьбу во время Великого поста в кругах верующих запрещено.

Среда — «Лакомка». Зятья навещали тещ, причем зачастую приводя с собой родственников и друзей. Тещи накрывали пышный стол и угощали гостей блинами. Блины на Масленицу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четверг — «Разгуляй». В этот день начиналась так называемая широкая Масленица. Бытовые дела оставались в стороне, уступая место веселью и играм. Гуляния сопровождались хороводами, кулачными боями, игрой в снежки, прыжками через костер и другими забавами.

Пятница — «Тещины вечерки». Теща уже не принимала зятя в гостях, а, напротив, наведывалась к нему домой. Тот должен был встретить ее с почтением и обходительностью. Правда, готовкой мужчина не занимался: за блины отвечала его жена.

Суббота — «Золовкины посиделки». Женщины приглашали в гости родственниц мужа. Особое внимание уделялось его сестрам.

Воскресенье — «Проводы». Последний день Масленицы совпадает с Прощеным воскресеньем. Славяне извинялись за былые ошибки и «смывали» с себя грехи в бане. Вечером, под занавес торжества, они сжигали чучело, таким образом прощаясь с зимой. Пепел рассеивали над полями: это, по поверью, способствовало богатому урожаю. Масленичные традиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленичные традиции

Масленица в 2026 году — подходящее время для того, чтобы навестить родственников. Издавна привечание весны сопровождалось семейными посиделками. Так что если вы давно планировали встретиться с родными, можете уже накрывать праздничный стол.

Самая вкусная масленичная традиция — приготовление блинов. С легкой руки академика Б. Рыбакова распространилось поверье, будто блин является славянским символом солнца. Но это не совсем так. Блюдо и впрямь имело ритуальное значение, однако далеко не «солнечное», а поминальное. Готовя блины на Масленицу, славяне отдавали дань памяти усопшим родственникам.

Некоторые масленичные традиции мы уже упомянули выше. Праздничную неделю принято проводить в веселье. А потому проводы зимы не обходятся без площадных гуляний, различных игр и катания с горок. Главным же развлечением Масленицы остается сжигание чучела. Его и по сей день устраивают в самых разных уголках России.

Как празднуют Масленицу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы на Масленицу: что можно и нельзя делать

Сложно назвать народный праздник, который не оброс приметами. Вот и с масленичной неделей связано множество поверий. Когда Масленица 2026 года заглянет в гости, стоит отказаться от домашних дел. Лучше уделить внимание приготовлению ритуальных блюд и встречам с близкими людьми.

Если же говорить о запретах, то во время праздничной недели нельзя:

употреблять мясо — недаром неделя перед постом называется Мясопустом;

отказывать гостям — если уж кто-то захотел навестить вас, его нужно встретить подарками и угощением;

резать блины ножом — это, согласно поверью, привлечет беду;

скупиться, сквернословить, грустить — досада и уныние приведут за собой лишь большие несчастья.

Существуют и погодные приметы, связанные с «вкусным» праздником:

морозная неделя предшествует мягкой весне и дождливому лету;

дожди и пасмурность пророчат богатый урожай грибов;

на крышах много сосулек — значит, год выдастся урожайным. Приметы на Масленицу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Простые рецепты блинов на Масленицу

Планируете отмечать Масленицу в 2026 году? Не забудьте про главное угощение праздника — блины. Делимся классическим рецептом блюда.

Вам понадобятся:

молоко — 500 мл;

яйца — 3 шт.;

мука — 190 г;

сахар — 2 ст. ложки;

растительное масло — 2 ст. ложки;

соль — 0,5 ч. ложки.

Первым делом приготовим тесто. Для этого нужно смешать яйца, сахар и соль в глубокой миске. Следом влейте 250 мл молока и перемешайте смесь. Всыпьте муку — желательно через тонкое сито, добавьте оставшееся молоко и 1 столовую ложку масла, вновь перемешайте. Дайте тесту настояться в течение 10–15 минут.

Переходим к жарке. Смажьте растительным маслом и хорошо разогрейте сковороду с толстым дном. Затем подчерпните половником тесто и круговыми движениями вылейте его на сковороду. Жарьте блин, пока у него не появится румяная кайма. После этого его нужно подцепить за край и перевернуть. Понять, что блин готов, можно по его золотистому цвету.

Масленичные блины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это классический, наиболее распространенный рецепт блинов. Существуют и более необычные варианты блюда. Например, при приготовлении финских блинов в тесто добавляется разрыхлитель. А саму смесь готовят не на сковороде, а в духовке. Достаточно распределить тесто по противню и оставить пропекаться на 10–20 минут. Готовый блин смазывают маслом. Когда он немного остынет, его покрывают творогом и джемом, а затем скручивают в рулет и разрезают.

Сладкоежек порадуют шоколадные блины. Испечь их совсем несложно. Достаточно приготовить тесто по классическому рецепту, добавить в него около 2 столовых ложек какао-порошка и хорошенько перемешать. Жарьте блины на каждой стороне около 2 минут.

Блины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мы ответили на вопросы, какого числа Масленица в 2026 году, какие традиции сопряжены с этим праздником и что можно и нельзя делать в эту неделю. Самое время достать муку, яйца и молоко и пригласить гостей на чаепитие.

