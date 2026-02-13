Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 06:30

Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу

Нутрициолог Желянина: нутовая мука в блинах спасет от углеводного удара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины из нутовой муки предотвращают резкий скачок уровня сахара в крови, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, в качестве альтернативы сладкой начинке рекомендуется использовать рыбу или яйцо.

Для приготовления блинов вместо белой муки используйте цельнозерновую, амарантовую, гречневую или нутовую. Клетчатка в их составе защитит поджелудочную от углеводного удара. Также используйте безопасные подсластители или добавляйте сладость через ягоды. Продукт следует жарить на антипригарной сковороде с минимумом масла. Блины с творогом, рыбой или яйцом имеют более низкий гликемический индекс и лучше насыщают. Однако не ешьте их натощак. Лучше употреблять выпечку как десерт после порции овощного салата — он сработает как «буфер» для сахаров, — посоветовала Желянина.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала здоровым людям без проблем с ЖКТ и инсулинорезистентностью есть не больше двух-трех блинов в день во время Масленицы. По ее словам, лакомство должно быть дополнением к основному блюду, а не заменять полноценный обед или ужин.

