Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу Нутрициолог Желянина: нутовая мука в блинах спасет от углеводного удара

Блины из нутовой муки предотвращают резкий скачок уровня сахара в крови, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, в качестве альтернативы сладкой начинке рекомендуется использовать рыбу или яйцо.

Для приготовления блинов вместо белой муки используйте цельнозерновую, амарантовую, гречневую или нутовую. Клетчатка в их составе защитит поджелудочную от углеводного удара. Также используйте безопасные подсластители или добавляйте сладость через ягоды. Продукт следует жарить на антипригарной сковороде с минимумом масла. Блины с творогом, рыбой или яйцом имеют более низкий гликемический индекс и лучше насыщают. Однако не ешьте их натощак. Лучше употреблять выпечку как десерт после порции овощного салата — он сработает как «буфер» для сахаров, — посоветовала Желянина.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала здоровым людям без проблем с ЖКТ и инсулинорезистентностью есть не больше двух-трех блинов в день во время Масленицы. По ее словам, лакомство должно быть дополнением к основному блюду, а не заменять полноценный обед или ужин.