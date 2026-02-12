Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 14:13

Гастроэнтеролог дала советы, как сделать блины полезнее

Гастроэнтеролог Дианова посоветовала готовить блины на растительном молоке

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Блины полезнее готовить не на обычном, а на растительном молоке, заявила «Радио 1» гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она посоветовала использовать для этого блюда не только пшеничную, но и цельнозерновую или ржаную муку. Врач также порекомендовала не смазывать блины сливочным маслом во избежание проблем с ЖКТ.

Стоит заменить молоко на растительные альтернативы, поскольку в нем есть трансжиры и насыщенные жиры. Второй момент — мука. Пшеничная мука высшего сорта легко поднимается, потому что в ней много клейковины — глютена, но если мы хотя бы 20% добавим цельнозерновой, ржаной, нутовой, то это даст невероятное количество растительного белка, — отметила Дианова.

По мнению специалиста, немаловажно выбрать и правильную начинку, отказавшись от слишком сладких вариантов. Диетолог посоветовала подавать блины с арахисовой пастой, тыквенным урбечом или греческим йогуртом.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что во время Масленицы здоровому человеку рекомендуется съедать не более двух-трех блинов в день. По ее словам, это лакомство должно быть лишь дополнением к основному приему пищи, а не заменять полноценный обед или ужин.

Масленица
блюда
диетологи
здоровье
