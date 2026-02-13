Масленица: название и традиции самой вкусной недели года

С 16 по 22 февраля 2026 года россияне будут праздновать Масленицу, или Сырную седмицу. Неделя, предшествующая Великому посту, не представляется без сжигания чучела, катания с ледяных горок и, конечно, стопки румяных блинов. И сейчас, когда Блинная неделя находится в разгаре, самое время подробнее рассказать о названиях и традициях Масленицы по дням недели.

История и традиции Масленицы

История и традиции Масленицы уходят корнями в дохристианские времена. Праздник славян-язычников связан со сменой времен года и приурочен ко дню весеннего равноденствия (21 марта). Именно в этот день, по поверью, зима лишается силы и в свои права вступают весна, солнце и плодородие. Праздник был настолько значимым, что длился целые две недели: первая шла до дня равноденствия, вторая — после.

С приходом христианства Масленица претерпела значительные изменения. Во-первых, праздник сократился с двух недель до одной. Во-вторых, он лишился связи с днем равноденствия и стал переходным. Масленицу начали справлять в течение семи дней, предшествующих Великому посту.

Впрочем, Православной церкви так и не удалось до конца искоренить языческие атрибуты Масленицы. Традиции праздника все так же включают далеко не христианский обряд сожжения чучела. До нашего времени дошли и другие суеверия. Например, в некоторых уголках СНГ до сих пор «потчуют» усопших, оставляя блины на их могилах. Языческие традиции и обычаи Масленицы так укоренились в сознании славян, что продолжают жить и по сей день.

Традиции на Масленицу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И Блинница, и Объедуха: названия Масленицы

Название и традиции Масленицы тесно переплетены. Существует несколько версий происхождения и толкования слова «Масленица». Оно может быть:

образовано от слова «умасливать»: славяне привечали, задабривали, «умасливали» плодородную весну;

связано со словом «масло» — народным символом достатка, плодородия, благополучия;

сопряжено с подготовкой к говению: верующие отказываются от мяса и, чтобы побороть голод, обильно смазывают маслом блины.

Есть у Масленицы и другие названия. Самое распространенное из них — Сырная седмица. Как уже было замечено, Масленая неделя предшествует Великому посту. Верующие постепенно ограничивают рацион и отказываются от мясной пищи. А чтобы войти в говение плавно, они потребляют больше молочных продуктов: сыров, творога, блинов, масла. По этой причине Сырную седмицу также называют Мясопустной.

С приходом христианства Масленица стала переходящим праздником. Тогда же у нее появилось новое название — Поползуха. Это прозвище связано с тем, что Масленая неделя начала смещаться, «ползать» по календарю.

Наконец, часто встречаются названия, отсылающие к главным традициям Масленицы. За возможность наготовить блинов и от души поесть Масленую неделю прозвали:

Объедухой;

Блинщиной;

Блинницей;

Прожорной неделей.

Блины — главное блюдо на Масленицу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главные традиции Масленицы

Далее мы подробно поговорим о поверьях и обрядах Сырной седмицы. Но для начала перечислим основные традиции на Масленицу. Если кратко, то за эту неделю нужно успеть:

приготовить блины — чем больше, тем лучше (это обязательная часть празднества, не съесть блины на Масленицу — плохая примета);

помянуть родственников — отдав дань памяти усопшим, можно привлечь удачу и изобилие;

встретиться с семьей — на Масленицу непременно собираются за большим столом;

принять участие в уличных развлечениях — Объедуху не стоит проводить в одиночестве: тех, кто не присоединился к гуляньям, ждет несчастье;

веселиться и радоваться — чем задорнее пройдет Масленица, тем богаче и ярче будет год (а вот уныние и раздражительность сулят горе).

Традиции Масленицы по дням недели мы приведем чуть позже. А пока остановимся на первом и главном условии празднования — приготовлении блинов.

Празднование Масленицы Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кулинарные русские традиции на Масленицу

Народные традиции на Масленицу во многом связаны с приготовлением пищи. Главное блюдо Объедухи — блины. Они являются поминальным блюдом (а вовсе не символом солнца, как многие считают). Но о поминальных обрядах Блинницы мы еще скажем далее. А пока сосредоточимся на кулинарии.

Классическим считается рецепт блинов из пшеничной муки, яиц и молока. Но иногда в тесто замешивают гречневую муку, кефир или воду; добавляют какао или даже ликер (это блюдо пришло из Франции и известно как креп-сюзетт). Для заправки используют:

сметану;

мед;

варенье;

сливочное масло;

мягкую карамель.

Источником кулинарного вдохновения на Масленицу послужат традиции народов России. В Мордовии готовят толстые блины пачат с добавлением дрожжей. А у удмуртов распространен рецепт дрожжевых блинов-лепешек с масляной начинкой зырет.

Блины на Масленицу Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Но кулинарные традиции на Масленицу в России не ограничиваются приготовлением блинов. В разгар Объедухи можно приготовить и другие блюда. Особой популярностью пользуются:

драники;

вареники;

пироги с начинкой (любой, кроме мяса);

запеканки;

сырники;

оладьи.

А традиционным масленичным напитком считается сбитень. Горячее угощение готовят из меда и пряностей.

Масленичный напиток сбитень Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Поминальные традиции Масленицы в России

Ранее мы заметили, что русские традиции на Масленицу связаны с поминовением усопших. Пришло время поговорить об этом поподробнее.

Весна — время посевных работ. Вместе с теплом славяне призывали плодородие. Они верили, что почившие предки, принадлежащие к подземному миру, имеют власть над почвой. Поэтому в народе было принято задабривать покойных родичей, чтобы в будущем рассчитывать на богатый урожай.

В результате сформировались два поминальных обряда Прожорной недели. Для начала — первый испеченный блин не подавали к столу. Он предназначался нищим, сиротам, неимущим соседям. Получив угощение, те чтили память усопших родственников кормильца. Иногда первый блин оставляли непосредственно на могилах родных. Примечательно, что эта традиция и по сей день живет в некоторых уголках России.

Второй поминальный обряд — наведение порядка на кладбище. Обычно могилы близких навещают в Прощеное воскресенье, последний день Масленицы. Впрочем, почтить память родных можно и в храме.

Масленица — время поминовения усопших Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народные традиции на Масленицу по дням недели

Блинщина — праздник семейного единения. Неспроста большинство масленичных обычаев связано с семьей. Дань уважения отдают не только мертвым, но и живым. Причем в строгом порядке. Приводим названия и традиции Масленицы по дням недели:

Понедельник — Встреча. Начинается приготовление блинов. Дома наводят порядок, а городские и сельские площади готовят к народным гуляньям. Вечер стоит провести за семейным столом.

Вторник — Заигрыши. Праздник для одиноких парней и девушек. Молодые люди присматриваются друг к другу, знакомятся, при желании — образовывают пары.

Среда — Лакомка. Женатые мужчины в компании родственников и друзей навещают тещ. Те встречают гостей лаской и угощениями. По поверью, чем обходительнее теща, тем слаще будет семейная жизнь ее дочери.

Четверг — Разгуляй. Домашние дела остаются в стороне. Начинаются народные гулянья: хороводы, катания с горок, игра в снежки. Считается, что грустить в этот день — плохая примета: можно навлечь на себя горе на весь год.

Пятница — Тещины вечерки. Женатые мужчины зовут тещ в гости. Те приходят одни или в компании подруг. Каждый зять должен продемонстрировать уважение к матери жены. Это сулит ему благополучный брак.

Суббота — Золовкины посиделки. Замужние женщины принимают в гостях золовок — сестер мужа. Родственницы непременно преподносят друг другу подарки. Остаток вечера они проводят за угощениями и разговорами.

Воскресенье — Проводы, или Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято извиняться перед близкими, отпускать обиды. А еще нужно сходить в баню, чтобы символически очиститься перед началом весны и поста. Вечер завершается торжественным сжиганием чучела.

Масленичные гулянья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блинные приметы на Масленицу

Мы уже многое сказали о Масленице. Традиции недели связаны с весельем и семейными застольями. Но все же особая роль отведена приготовлению пищи. Неудивительно, что в народе распространены различные приметы и поверья, связанные с главным блюдом Объедухи — блинами. Приводим самые популярные блинные приметы:

если первый блин вышел ровным и румяным, то незамужняя девушка вскоре встретит суженого, а в семье будут царить гармония и счастье;

если первый блин получился тонким, то летняя работа в огороде заладится, а если толстым — придется попотеть на грядках;

первый блин хорошо подрумянился — семья будет здорова весь год;

после Масленицы осталось много блинов — незамужняя девушка не скоро найдет пару;

чем больше блинов приготовлено, тем больше впереди солнечных и счастливых дней;

если резать блины ножом, можно навлечь на себя несчастье.

Теперь вы знаете, как провести Масленицу 2026 года. Традиции и поверья Блинщины уходят корнями в языческое прошлое. Поэтому представители РПЦ советуют не сжигать чучело, не нести угощения на кладбище и не поддаваться чревоугодию. Тем не менее большинство масленичных обрядов вполне безобидны. Нет ничего плохого в единении с семьей и уютных вечерах в большой компании.

Ранее мы рассказывали, как праздновали Масленицу 100, 200 и 500 лет назад.