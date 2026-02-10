Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:57

Нет кефира? Готовим оладьи на молоке! Простой рецепт вкусного завтрака

Можно ли приготовить оладьи на молоке? Простой рецепт пышных оладий Можно ли приготовить оладьи на молоке? Простой рецепт пышных оладий Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие любят есть на завтрак оладьи. Вот только обычно их готовят на кефире. А мы предлагаем вам заменить привычный ингредиент в рецепте на молоко. Если у вас под рукой не оказалось кефира, все равно есть возможность приготовить классический завтрак, который любят и взрослые, и дети. Оладьи получаются мягкими, воздушными и невероятно вкусными. Делимся проверенным рецептом, с которым справится даже новичок!

Ингредиенты

  • Молоко (лучше брать с жирностью 2,5%) — 250 мл
  • Сахарный песок — 2 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Куриные яйца — 1 шт.
  • Хлебопекарная мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Подсолнечное масло — для жарки

Пошаговый рецепт

Начнем с яйца: его следует взбить с сахаром и солью. Затем вливаем в получившуюся смесь молоко (можно взять даже чуть кислое), как следует перемешиваем.

Муку просейте с разрыхлителем (можно заменить его смесью соды и лимонной кислоты). Соедините с жидкой смесью. Все как следует перемешайте. Получившееся тесто должно быть гуще блинного, но все еще текучим.

Жарьте на сковороде с каплей подсолнечного масла: первым делом сформируйте заготовки оладушек ложкой, когда подрумянятся, переворачивайте на другую сторону и жарьте еще минутки две. Дождитесь, пока оладушек станет золотистым с двух сторон.

Лишнее масло советуем убрать с помощью бумажных полотенец. Подавать такой завтрак можно с любым топингом на выбор: это может быть варенье, мед, сметана или сгущенка.

Совет: чтобы оладьи получились особенно пышными, не перемешивайте тесто слишком долго и дайте ему постоять 5–10 минут перед жаркой.

Ранее мы рассказывали, как приготовить три вкусных блюда из булгура.

Читайте также
Гастроэнтеролог рассказал о трех полезных вариантах завтрака
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог рассказал о трех полезных вариантах завтрака
Муку сыпем в блины последней: простой рецепт к Масленице на 2 стакана молока
Общество
Муку сыпем в блины последней: простой рецепт к Масленице на 2 стакана молока
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Общество
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Нежнейшие котлеты гепарики, не успеваю жарить! Исчезают со сковородки еще горячими — семья сметает за секунды
Общество
Нежнейшие котлеты гепарики, не успеваю жарить! Исчезают со сковородки еще горячими — семья сметает за секунды
Нежнее не бывает: кролик в духовке — диетический шедевр!
Семья и жизнь
Нежнее не бывает: кролик в духовке — диетический шедевр!
блюда
завтрак
завтраки
кулинария
кухня
оладьи
продукты
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.