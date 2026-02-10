Нет кефира? Готовим оладьи на молоке! Простой рецепт вкусного завтрака

Многие любят есть на завтрак оладьи. Вот только обычно их готовят на кефире. А мы предлагаем вам заменить привычный ингредиент в рецепте на молоко. Если у вас под рукой не оказалось кефира, все равно есть возможность приготовить классический завтрак, который любят и взрослые, и дети. Оладьи получаются мягкими, воздушными и невероятно вкусными. Делимся проверенным рецептом, с которым справится даже новичок!

Ингредиенты

Молоко (лучше брать с жирностью 2,5%) — 250 мл

Сахарный песок — 2 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Куриные яйца — 1 шт.

Хлебопекарная мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Подсолнечное масло — для жарки

Пошаговый рецепт

Начнем с яйца: его следует взбить с сахаром и солью. Затем вливаем в получившуюся смесь молоко (можно взять даже чуть кислое), как следует перемешиваем.

Муку просейте с разрыхлителем (можно заменить его смесью соды и лимонной кислоты). Соедините с жидкой смесью. Все как следует перемешайте. Получившееся тесто должно быть гуще блинного, но все еще текучим.

Жарьте на сковороде с каплей подсолнечного масла: первым делом сформируйте заготовки оладушек ложкой, когда подрумянятся, переворачивайте на другую сторону и жарьте еще минутки две. Дождитесь, пока оладушек станет золотистым с двух сторон.

Лишнее масло советуем убрать с помощью бумажных полотенец. Подавать такой завтрак можно с любым топингом на выбор: это может быть варенье, мед, сметана или сгущенка.

Совет: чтобы оладьи получились особенно пышными, не перемешивайте тесто слишком долго и дайте ему постоять 5–10 минут перед жаркой.

