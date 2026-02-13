14 февраля 2026 года — Мясопустная родительская суббота: смысл и традиции

В православном календаре существуют особые даты, выделенные непосредственно для поминовения покойных. Такие дни известны как родительские субботы. Одна из поминальных суббот, а именно Мясопустная, предшествует Масленице и Великому посту. О том, что такое Мясопустная суббота и как ее нужно провести, читайте в материале NEWS.ru.

Духовное значение: почему поминают усопших накануне Масленицы и Великого поста

Итак, что такое Мясопустная суббота? Это первая в году родительская суббота, учрежденная Церковью для поминовения покойных христиан. Она также является Вселенской субботой, когда молятся за весь свой род вплоть до Адама. В 2026 году Мясопустная родительская суббота выпала на 14 февраля. А сам Великий пост начинается 23 февраля.

Поминание усопших перед Масленицей, а точнее перед Сырной седмицей, имеет особое значение. Сырная седмица – это время подготовки к посту, когда все мысли посвящаются говению и укрощению плоти и духа. Помыслы говеющих устремляются к примеру великих постников – святых аскетов, прославившихся строгим воздержанием. Поэтому покойных родственников поминают заранее. Поминовение усопших перед Масленицей позволяет сосредоточиться на духовной работе во время Сырной седмицы и поста, не обделив близких вниманием и молитвой.

В целом поминовение усопших в субботу – это ветхозаветная традиция. Суббота издревле считалась днем покоя, в том числе – упокоения души. Поэтому, сохраняя обычай, именно субботы стали днем, посвященным почившим христианам. А Мясопустная суббота получила свое название от фразы «отпускать мясо»: это предпоследний перед Масленицей день, когда верующим дозволено есть мясо.

Церковные богослужения: особенности панихиды и литургии в этот день

Церковные службы в Мясопустную субботу включают поминовение усопших накануне, в пятницу вечером. На вечерней службе звучит парастас. Верующие подают записки об упокоении близких.

Но основная процессия приходится на утреню в субботу. В храмах звучат заупокойная Божественная литургия и панихида. Поется «Со святыми упокой», звучат ирмосы из Октоиха. Произносятся специальные молитвы, посвященные упокоению душ усопших. Прихожане приходят незадолго до начала службы, чтобы подать поминальную записку и поставить свечу.

Народные традиции: что готовили, как поминали и что было нельзя делать

Народные традиции поминовения предков включали приготовление специальных поминальных блюд. Во главе стола стояли блины, причем ими стоило поделиться даже с незнакомцами. Блины относили в церковь и оставляли на кануне – специальном столике для подношений – или отдавали нищим, сидящим у ворот кладбища.

На поминальный стол вместе с блинами ставили:

Поминали усопших по традиции только хорошими словами. При этом избегали сетований и слез. Сам процесс поминовения был умиротворенным и преисполненным света, без драмы и вульгарности. Поминки были тихими. Злоупотреблять алкоголем и шуметь запрещалось.

После поминального обеда отправлялись на кладбище, приводили в порядок могилы близких и заброшенные участки. Распитие алкоголя и чревоугодие у могил считались – и по-прежнему считаются – недопустимыми.

Как правильно помянуть усопших в 2026 году: молитва, посещение храма, милостыня

Резюмируя, расскажем, как правильно помянуть близких в настоящее время. Верующим обязательно стоит посетить церковную службу в Мясопустную субботу. Причем придти стоит заранее, чтобы оставить заупокойную записку и поставить свечу. Можно принести пожертвование для храма: вино для причастия, мука для просфор, масло для лампад.

После богослужения, заканчивающегося панихидой, стоит отправиться на кладбище. Там рекомендуется не только помолиться за близких, но и навести порядок на их могилах. При этом – повторим – пьянствование и поедание блюд на кладбище недопустимы.

Если поехать на кладбище не удалось, не стоит расстраиваться. Можно помолиться за близких дома: как своими словами, так и по молитвеннику (подойдет молитва «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего…„). Главное, чтобы молитва была вдумчивой и идущей от чистого сердца.

Говоря о том, что нельзя делать в родительскую субботу, выделим запрет на:

проведение шумных застолий со злоупотреблением алкоголем;

застолья у могил;

неподобающее поведение (шум и смех) в церкви и на кладбище.

Теперь вы знаете, что такое Мясопустная суббота и как ее рекомендуется провести. Будьте искренни в своих молитвах, и они будут услышаны.