Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:20

Готовим постные пирожки за 40 минут дома

Готовим постные пирожки за 40 минут дома Готовим постные пирожки за 40 минут дома Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите приготовить постные пирожки, которые тают во рту, но без масла и яиц? Этот рецепт простой, как дважды два, и подойдет для поста или легкого ужина. Готовятся они быстро, а на вкус — как выпечка у бабушки.

Для теста смешайте 3 стакана муки, стакан теплой воды, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Дайте постоять 10 минут, пока не забродит. Замесите мягкое тесто, добавив еще чуть воды, если нужно. Оно должно быть эластичным, как пластилин. Раскатайте в толщину 0,5 см и вырежьте кружки.

Начинки берите любые постные: картошку с луком, капусту или яблоки с корицей. Заверните пирожки, защипните края и дайте подойти 15 минут. Обжарьте на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистости. Получатся ароматные постные пирожки без единой капли жира!

Попробуйте этот рецепт — и постные пирожки станут вашим фаворитом. Угощайте семью, и все попросят добавки. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с бананом.

Читайте также
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Семья и жизнь
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!
Семья и жизнь
Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!
Приготовила и сама удивилась: постные котлеты из капусты будут вкусней, если добавить 1 ингредиент
Общество
Приготовила и сама удивилась: постные котлеты из капусты будут вкусней, если добавить 1 ингредиент
Дастиш фантастиш! Надоела шуба — попробуйте селедку, как ее едят немцы
Семья и жизнь
Дастиш фантастиш! Надоела шуба — попробуйте селедку, как ее едят немцы
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
Общество
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
пирожки
выпечка
Великий пост
рецепты
простые рецепты
сладости
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
В Кремле дали жесткий сценарий для Украины
В Кремле оценили состояние Украины на фоне российского наступления
Политолог оценил вероятность прекращения поставок газа в ЕС
По резиденции вероятного преемника Хаменеи нанесли мощный удар
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.