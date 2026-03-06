Готовим постные пирожки за 40 минут дома

Хотите приготовить постные пирожки, которые тают во рту, но без масла и яиц? Этот рецепт простой, как дважды два, и подойдет для поста или легкого ужина. Готовятся они быстро, а на вкус — как выпечка у бабушки.

Для теста смешайте 3 стакана муки, стакан теплой воды, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Дайте постоять 10 минут, пока не забродит. Замесите мягкое тесто, добавив еще чуть воды, если нужно. Оно должно быть эластичным, как пластилин. Раскатайте в толщину 0,5 см и вырежьте кружки.

Начинки берите любые постные: картошку с луком, капусту или яблоки с корицей. Заверните пирожки, защипните края и дайте подойти 15 минут. Обжарьте на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистости. Получатся ароматные постные пирожки без единой капли жира!

Попробуйте этот рецепт — и постные пирожки станут вашим фаворитом. Угощайте семью, и все попросят добавки. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с бананом.